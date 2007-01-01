Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге жалуются на несанкционированную свалку на Тульском переулке
Общество

В Калуге жалуются на несанкционированную свалку на Тульском переулке

Дарья Джуманова
19.09, 09:12
0 400
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 18 сентября, местная жительница оставила жалобу под публикацией главы региона.

- Добрый день, просим разобраться с несанкционированной свалкой мусора на 2-м Тульском переулке! Сюда привозят и скидывают мусор все кому не лень, необходим видеоконтроль! Свалка стремительно приближается к улице Никитина. Ветер раздувает мусор по всей улице, свалка уже частично занимает дорожное полотно, что может привести к соответствующим последствиям! КРЭО вывозит мусор только из баков, остальное бережно отодвигают от площадки, чтобы «в кадр не лезло», и докладывают о хорошей работе! Только, к сожалению, проблема так не решается! Такая же ситуация на Тарусском проезде, - написала Юлия.

В горуправе ответили, что свалку уберут в течение двух недель. А устанавливать камеры в этом году не планируется.

Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlY3YjljLytVblBwUGdCOStTQjNhSmc9PSIsInZhbHVlIjoiUzY0VmJ4b0lWWnJwc2tieDFOOUZiRWdPcURDeXpoSEZlYm9kUGlEUjc3cjdJMEM0UW1WNmxBYnNmSTRlOGd2bXZhWTV4TitCYTNjQm9uOENpMllDcDV5L2p0aGJFWmRYNmVSVmdncCt1ajhidnpmU3h4WTI1T2xVV0IrMGNrLzZ0WHBCK0luaFRLYUhKOGtWRXFCd3ZjSEVCeVlGNFF5ODFZLzM4dUJYMVVNZk5Kc3JUN3ppU09YZU14ZHQ2aFdxbXRjTWxuMjh3MWRYS3pkbWRBL0h1RVdkQWZUVndkL3VRRW9XdHcxK0ZGZ0JSOHQ3NHJLVlFna1JjbWpTTXJXbGVoQjFqUGtCZFV5anVRei84MHU0c0JFT1dCNTlteVhPaU1xc2xiRG9Xc2M2OENEaVZ4RnV6WDN0WEJjam1kbUk0cU5oZTlvKytYRjBTcitkeVZkdnN0Yk15bzIyNkx2MC80NHhhUU5GZWZnUVFUeVFnWW5sbmNBN21vUGZjd2JCRVZQeVhnaEVnZXZRaVVrZUFrQTRRcmtaVmdBUm5jSHVzK0k0K2tjaEc4Um84UUFKL0g4TXh2VGxHdUgzU1ZkViIsIm1hYyI6IjVkYTdiY2ZkZWEyNDI1ZjdiYmViNmVjNjQwMDM2OGYwMzdmMTM4Y2NmNzU0Y2M5YTk2ODg0MDZkOWRkMzI4NDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpMbXFyYUh1czBOcmE5REwyWFVDRUE9PSIsInZhbHVlIjoiRG40VUpZWUV5eG40eXlWS3lpUGdiN2FGUVNOTW5GaHp2eEYzTFpObkxodXhpR1ZOcnpKanBFZk1DREwwQ2p5OVdkOEhOMmIxQVI5TjdlYk1HL2FESVBEYURGVGFRY1h5ODhxRmN0WVZZQ3U5VWhEUlVtVnM5cmxZT25JaFFLZ2puYy9NT1lwMnQybHhhRUZqOFhqUnV2SVM1bWV0KzVhL0UzeWFFbC9JNDZhczVyNjYzTDJCNDcxZm5teEp5RFFIZGsrbGV1dDZPUzhzdWMzbzZMakRIZ1d6V0JuN2tWbDVhWjkrb0hRWmMvZjkzek1VTisxMDk2bUExOVFiaG5FNG85cTJ2KzhFYmJCQjBsbUNaK2FvcnhMOHBRdldLYWJnL2FvcE1xUkJNRVNZNXJEbjRYWHpiN21FWllybWVkVVNJVko1YjBFTkVFMFZWR294dUl3THEwbVJNWG5GSW1GZVpyYU1uT0hkUXlHYVhFVnBaRVg4dm84dHdtcmJZQXREOHNtS1hzMDdYalowYmZRaTErY0ZkejFmMWtqR0ttRTZXVVBCUlRIQVlwN09SRWZ3ajdJRG9XeWN4VnkrcFZBQ29DWlBxVExCcys3b245ZU5xelBsWXB0aEljYTZKQjd6eHlwRnNuTEhKMEZYb3o3WUZ1Y1U5YzlTeTdSY3pnN1haR0N1cWM5d0QvUDBMaFpWNXhQSm9vcWc2REg1NlN2MGlUb05qVXMyUGZ5OWFmclRXUU5zdGdlQTdaRFoyTHZvaGdpbTZ0VEErd1NtTll1bGZrMTEwdDlWVjMxczIwODZGMXUzVTBESGNqOWpIRXIwc2dWaktHZHFQUC9wd2R4KyIsIm1hYyI6IjEzMGE0ZThjNzEyZDRlODkxYzUyY2M5MDFkZTYwMTA0M2E2NDk4YTllOThhMjNjNTMyNDA3YzM2NmYyMjQxMjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+