В Калуге жалуются на несанкционированную свалку на Тульском переулке

В четверг, 18 сентября, местная жительница оставила жалобу под публикацией главы региона.

- Добрый день, просим разобраться с несанкционированной свалкой мусора на 2-м Тульском переулке! Сюда привозят и скидывают мусор все кому не лень, необходим видеоконтроль! Свалка стремительно приближается к улице Никитина. Ветер раздувает мусор по всей улице, свалка уже частично занимает дорожное полотно, что может привести к соответствующим последствиям! КРЭО вывозит мусор только из баков, остальное бережно отодвигают от площадки, чтобы «в кадр не лезло», и докладывают о хорошей работе! Только, к сожалению, проблема так не решается! Такая же ситуация на Тарусском проезде, - написала Юлия.

В горуправе ответили, что свалку уберут в течение двух недель. А устанавливать камеры в этом году не планируется.