Новый асфальт и старая лужа: в Калуге объяснили, почему ремонт на Грабцевском шоссе не решил проблемы

В пятницу, 19 сентября, местный житель оставил жалобу под публикацией губернатора Владислава Шапши.

- Прошу прокомментировать укладку асфальта, Грабцевское шоссе, 156б, почему оставили полосу с щебёнкой, почему после дождя через 12 часов после укладки лужа по центру, где всегда и была до укладки? – написал Иван.

В горуправе ответили, что на этом участке восстанавливали только асфальт, при этом ни геометрия, ни уклоны не были изменены. Также объяснили, что по просьбе жителей, которые паркуют там личные автомобили, отсыпали грунт щебнем. Изначально планировалось провести только локальный ямочный ремонт, но затем было принято решение заменить весь участок асфальта.