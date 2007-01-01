Калугу накроет арктический холод

Заметное похолодание будет наблюдаться после 24 сентября, сообщила известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.

- С 24 сентября начнет опускаться арктический холод, - пояснила она. - Средняя суточная температура воздуха понизится почти на 10 градусов и окажется на 1-2 градуса ниже нормы. Любопытно, что похолодание произойдет сразу после начала астрономической осени.

В ближайшие выходные в Калужской области возможны дожди, но температура будет приближаться к +20.