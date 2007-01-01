В Калужской области ищут волонтеров в «ЛизаАлерт»

В четверг, 18 сентября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о поиске добровольцев в каждом районе региона.

- На каждом поиске время - на вес золота. Для тех, кто попал в беду, минуты ожидания тянутся бесконечно. Мы стремимся как можно скорее найти человека и остановить этот мучительный счет времени, - прокомментировали в отряде.

Там отмечают, что чем дальше от областного центра находится район поисков, тем больше времени нужно поисковикам для того, чтобы добраться до места, ведь большинство живет в Калуге и Обнинске.

Волонтеры просят откликнуться калужан из всех районов области.