Общество

В Калужской области ищут волонтеров в «ЛизаАлерт»

Дмитрий Ивьев
18.09, 16:10
В четверг, 18 сентября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о поиске добровольцев в каждом районе региона.

- На каждом поиске время - на вес золота. Для тех, кто попал в беду, минуты ожидания тянутся бесконечно. Мы стремимся как можно скорее найти человека и остановить этот мучительный счет времени, - прокомментировали в отряде.

Там отмечают, что чем дальше от областного центра находится район поисков, тем больше времени нужно поисковикам для того, чтобы добраться до места, ведь большинство живет в Калуге и Обнинске.

Волонтеры просят откликнуться калужан из всех районов области.

