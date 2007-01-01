В Калужской области сварщикам предлагают одни из самых высоких зарплат

По итогам первых восьми месяцев 2025 года в Калужской области было опубликовано более 900 вакансий для сварщиков - это на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В целом по России количество предложений снизилось незначительно: с 88 тыс. до 87,2 тыс.

Сварщики остаются одной из самых востребованных и дефицитных профессий: по состоянию на август, нехватка специалистов ощущается более чем в 80 регионах страны. Особенно остро ситуация с кадрами стоит в Центральном федеральном округе - в Тамбовской, Владимирской и Орловской областях соискателей на вакансии значительно меньше, чем требуемых.

Как отметила директор HeadHunter в ЦФО Марина Качанова, сварщики вошли в число наиболее дефицитных профессий в 2025 году. Несмотря на общее снижение числа вакансий в производственной сфере, работодатели испытывают серьёзные трудности с наймом рабочих специальностей - особенно электромонтажников, слесарей и сварщиков.

Именно у сварщиков в этом году наблюдается самый значительный рост зарплат: в среднем по России доход увеличился почти вдвое и достиг 228 тысяч рублей в месяц. В Калужской области медианная предлагаемая зарплата составляет 122,1 тысячи рублей, что также входит в число самых высоких показателей по регионам.

Большую роль в уровне оплаты играют вахтовые условия труда - 45% вакансий для сварщиков по стране оформлены именно на вахту.

Чаще всего работодатели в Калуге ищут специалистов, владеющих полуавтоматической и аргонодуговой сваркой, способных работать с металлоконструкциями и трубопроводами, читать чертежи, настраивать оборудование и устранять дефекты сварных швов.