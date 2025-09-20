Куда пойти в Калуге на выходных
На нашем сайте работает специальный раздел «Афиша».
Сегодня размещаем список мероприятий на выходные, 20-21 сентября. Подробности читайте по ссылкам.
- 20.09.2025 11:00 Сказка для самых маленьких «Муха-Цокотуха» (0+)
- 20.09.2025 11:00 Спектакль «Гримм. Страшилки» (6+)
- 20.09.2025 13:00 Спектакль «Гримм. Страшилки» (6+)
- 20.09.2025 17:00 XIX фестиваль искусств «Калужская осень». Виктория Тантлевская. (6+)
- 20.09.2025 17:00 Спектакль «Дорогая Памела» (16+)
- 20.09.2025 18:30 Спектакль «12 стульев» (16+)
- 21.09.2025 11:00 Спектакль «Пеппи Длинныйчулок» (6+)
- 21.09.2025 11:00 Спектакль «Серая Шейка» (0+)
- 21.09.2025 12:00 Трансляция «Славянские сказки» (6+)
- 21.09.2025 13:00 Спектакль «Серая Шейка» (0+)
- 21.09.2025 17:00 Спектакль «Не/женское дело» (6+)
- 21.09.2025 18:30 Спектакль «12 стульев» (16+)
- 21.09.2025 19:00 Опера «Директор театра» (12+)
- 21.09.2025 20:00 Рок-группа «Amalgama» (18+)