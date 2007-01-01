Горы мусора и старые трубы: калужанка пожаловалась на разрытый двор

В четверг, 18 сентября, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Хрустальная, 50-68. Месяц было все разрыто, уничтожен выезд из двора, веерные отключения воды и прочее. Затем, после Вашего заявления о недопустимости перекладывания ответственности по вопросам отопления с УК на «Теплосеть» и обратно, оперативно все закрыли. Но! Оставили после себя горы мусора, старые трубы, плиты так и не уложены, асфальт уничтожен. Кто и когда будет восстанавливать это? На участке Хрустальная, 50-60 положили асфальт наконец-то летом, а вокруг все разломали окончательно. Также поражает «ямочный ремонт» во дворах. Кто и когда все вернёт в нормальное состояние? – написала Ольга.

В горуправе ответили, что благоустроить территорию после разрытия сетевая служба планирует до конца сентября.