Калужского водителя автобуса вызвали на ковер после жалобы

Дарья Джуманова
18.09, 15:06
Во вторник, 16 сентября, местный житель оставил жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Добрый день! Подскажите, пожалуйста, куда обращаться по поводу стиля и манеры вождения в автобусах? Автобус 8 «А», прибытие на Кирова около 15:45. Номер О267ТТ. Полный автобус, люди еле влезают, а водитель не смотрит на зеркала. Дверь не успела закрыться, он уже с открытой едет, хотя человек не успел заскочить, - написал Кирилл.

В горуправе выразили благодарность за сигнал и сообщили, что водителя вызовут к начальнику службы эксплуатации для обсуждения ситуации.

