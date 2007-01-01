Афиша Обнинск
Общество

В Калуге часть улицы Ленина осталась без привычных деревьев

Дарья Джуманова
18.09, 14:57
1 451
В среду, 17 сентября, местный житель оставил комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- И вот так ещё идет озеленение в городе Калуга. На этом месте раньше были деревья. Их удалили и обещали посадить новые. Но зачем выполнять обещания? Проще заложить эти места плиткой, типа так и было. Обидно, да. На другой стороне улицы посадили деревья, а здесь не надо, решили власти города, - написал Владимир.

В горуправе объяснили, что при планировании озеленения учитывали множество факторов: расположение коммуникаций, ширину тротуаров и так далее. Поэтому на улице Ленина высадка деревьев проводилась на других участках.

