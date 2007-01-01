TERIKA: успех строится на доверии, технологиях и семейных ценностях

ТЕРИКА, ранее известная как Rani Plast Kaluga, – это один из ведущих производителей высокотехнологичной полимерной плёнки в России. Завод стал одним из победителей премии «Работодатель года-2025».

С момента своего запуска в 2010 году предприятие прошло путь от успешного дочернего предприятия финской группы Rani до самостоятельной российской компании, сохранившей лучшие традиции скандинавского менеджмента.

Сегодня ТЕРИКА – это современное производство с восемью линиями, включающими экструзию плёнки раздувом, широкоформатную печать и собственную систему переработки отходов, что делает компанию примером экологической осознанности и замкнутого цикла производства.

В сложном 2022 году, когда многие предприятия столкнулись с кризисом, ТЕРИКА не только сохранила стабильность, но и увеличила производительность. Этому способствовали чёткая стратегия, гибкость руководства и высокая вовлечённость коллектива. Как отмечают сотрудники, ключевыми преимуществами работы в компании являются стабильность, открытость руководства, амбициозные цели и уверенность в будущем.

Особое внимание в ТЕРИКА уделяется корпоративной культуре. Компания глубоко укоренена в принципах уважения, заботы и взаимоподдержки.

«Для нас коллектив – это не просто люди, это наша команда», – говорят в компании. Эта фраза не является просто слоганом: она находит отражение в реальных практиках – от системы наставничества для новых сотрудников до регулярных корпоративных мероприятий и доставки работников до завода. Социальный пакет, чуткое руководство и развитая культура отдыха создают условия, в которых каждый чувствует себя ценным участником команды.

ТЕРИКА активно внедряет инструменты бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда». При поддержке Регионального центра компетенций компания провела уже 34 мероприятия по оптимизации процессов, сократила время поставки материалов и подготовила собственных инструкторов для тиражирования лучших практик. Эти шаги не только повышают эффективность, но и формируют культуру непрерывного улучшения.

Победа в премии «Работодатель года» – это признание комплексного подхода ТЕРИКИ к управлению людьми, производству и социальной политике. Это история успеха, построенная на сочетании передовых технологий, клиентоориентированности и человеческого отношения к каждому сотруднику. ТЕРИКА продолжает расти, развиваться и вдохновлять – как внутри страны, так и за её пределами.

Посёлок Воротынск, Технопарковая улица, 1

Тел.: +7 985 166 37 66, +7 909 250-09-13.

https://terika.ru/