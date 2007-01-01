Известный интеллектуал прокомментировал скандал с хиджабами в калужской школе

Как мы уже рассказывали, жительницу деревни в Жуковском районе возмутило, что девочки-мусульманки ходят на уроки с закрытыми волосами.

В четверг, 18 сентября, ситуацию прокомментировал изданию «Лента» известный интеллектуал, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По его словам, каждая школа должна сама определять норму одежды для учеников. При этом Вассерман подчеркнул, что возмущаться тем, что кто-то носит непривычную одежду - это не самое умное поведение.

Депутат напомнил, что каноны ислама не требуют ношения одежды, всерьез скрывающей лицо и тело, хотя и требует скромности. Но навязывание этого детям Вассерман считает чрезмерным.

Он заявил, что решать этот вопрос должны педагоги и религиозные деятели.