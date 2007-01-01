Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Партия «Новые люди» получила мандаты в Законодательном собрании Калужской области и Городской Думе Калуги

18.09, 12:53
2 826
В Калужской области подвели итоги выборов в Законодательное собрание и Городскую Думу Калуги. По результатам голосования партия уверенно вошла в оба представительных органа.

На выборах в региональный парламент партия получила 5,46% голосов избирателей, что позволило получить один мандат по партийным спискам. Представлять фракцию в Законодательном собрании будет Анастасия Бурляй.

На выборах в Городскую Думу Калуги результаты ещё выше: партия набрала 7,23% голосов, также получив один мандат. Депутатом от «Новых людей» в горсовете стала Вера Цуканова.

«Перед выборами в Госдуму мы видим большой потенциал для дальнейшего роста и развития в Калужской области. Проанализируем, как его можно добиться. Благодарим всех наших сторонников, наблюдателей и кандидатов. Отдельное спасибо тем избирателям, которые поддержали нашу партию на этих выборах. Ваше доверие — это стимул к активной работе. Мы получили множество обращений и запросов от жителей Калуги и области, и в ближайшие пять лет будем добиваться их реализации. Уверены, что это только начало масштабных перемен», — прокомментировала итоги выборов представитель регионального отделения партии Анастасия Бурляй.

Она добавила, что выборы — не конец, а начало нового пути. Важно, чтобы мандаты не были просто цифрами, а инструментом для реальных изменений: в ЖКХ, в инфраструктуре, в поддержке предпринимателей и улучшении качества жизни в каждом районе Калуги и области.

Партия «Новые люди» продолжает расширять своё представительство в регионах страны, заручаясь поддержкой людей, которым важно обновление и развитие. Полученные мандаты — это не только политический результат, но и ответственность перед жителями Калужской области. Также партийцы начинают подготовку к масштабной кампании в Государственную Думу, выборы в которую пройдут в сентябре 2026 года.

