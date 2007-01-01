Афиша Обнинск
Владислав Шапша поделился с калужанами историей участника программы «Герои земли Калужской»
Общество

Владислав Шапша поделился с калужанами историей участника программы «Герои земли Калужской»

Дмитрий Ивьев
18.09, 11:55
0 410
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 18 сентября поделился историей Сергея Локтева из Малоярославецкого района, который стал участником кадровой программы «Герои земли Калужской». 

До участия в специальной военной операции у Сергея был богатый опыт службы: он работал в органах МВД, в том числе в уголовном розыске, и прошёл боевые действия в Чечне. Когда началась СВО, он добровольно отправился в зону спецоперации, где служил стрелком-гранатомётчиком в составе Калужского батальона.

После получения ранения Сергей вернулся домой, занялся приусадебным хозяйством, но решил, что может быть полезен стране и на гражданской должности. 

По его словам, он чувствует в себе силы и желание помогать региону. Сейчас Сергей проходит подготовку в рамках программы, а его наставником назначен глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов. 

