Владислав Шапша поделился с калужанами историей участника программы «Герои земли Калужской»
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 18 сентября поделился историей Сергея Локтева из Малоярославецкого района, который стал участником кадровой программы «Герои земли Калужской».
До участия в специальной военной операции у Сергея был богатый опыт службы: он работал в органах МВД, в том числе в уголовном розыске, и прошёл боевые действия в Чечне. Когда началась СВО, он добровольно отправился в зону спецоперации, где служил стрелком-гранатомётчиком в составе Калужского батальона.
После получения ранения Сергей вернулся домой, занялся приусадебным хозяйством, но решил, что может быть полезен стране и на гражданской должности.
По его словам, он чувствует в себе силы и желание помогать региону. Сейчас Сергей проходит подготовку в рамках программы, а его наставником назначен глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.