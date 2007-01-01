АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») — среди победителей премии «Работодатель года 2025»

Награду получила менеджер по персоналу Ирина Новикова.

Калужский филиал компании АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») признан победителем престижной премии «Работодатель года 2025» в номинации «Работодатель года в сфере пищевой промышленности».

Более 25 лет компания развивается в Калужском регионе, где расположен один из крупнейших в России заводов, выпускающий продукцию больше 30 популярных брендов.

Компания АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») уделяет большое внимание укреплению и развитию успешного бренда работодателя, обеспечивая стабильную занятость, улучшая условия труда и предоставляя возможности для профессионального роста более чем 500 сотрудникам завода.

— Развитие карьеры и создание комфортной рабочей среды — ​одна из наших ключевых задач. Мы верим, что инвестиции в наших людей — ​это инвестиции в будущее компании. Поэтому мы создаем перспективы карьерного роста и развития для всех: от операторов до руководителей. В нашей компании существуют различные и материальные стимулы: ​конкурентная заработная плата, премирование, компенсационный пакет, и нематериальные: ​комфортные рабочие условия, поддержка корпоративного спорта, участие в социальных инициативах и другие программы благополучия и личностного роста, — говорит Наталья Пахова, исполнительный директор филиала АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») в г. Калуге.

Производственные мощности калужского филиала достигают порядка 5,5 млн гектолитров в год.

В рамках системной работы в области устойчивого развития завод поддерживает корпоративную социальную программу «Нам здесь жить» посредством активного участия в жизни региона, в экологических субботниках и спонсируя важные спортивные события. Так, уже несколько лет компания становится партнером главного спортивного события — ​Калужского космического марафона — ​и предоставляет свою безалкогольную продукцию в подарок всем участникам и гостям мероприятия. В этом году компания впервые выступила спонсором Всероссийского фестиваля орловского рысака.

Также в 2025 году более 20 эковолонтеров компании приняли участие в благоустройстве знакового исторического городского объекта — ​калужской площади Победы. Еще около 30 человек провели экологический субботник на прилегающих к заводу территориях: сотрудники собирали бытовой мусор, прошлогоднюю листву и красили бордюры.

На Петербургском международном экономическом форуме компания и правительство Калужской области продлили соглашение о сотрудничестве на 2025–2027 годы. За последние три года производство калужского филиала увеличилось на 12%, а налоговые отчисления выросли более чем на 30%. Особое внимание уделяется чистоте и технологичности производства, охране труда и промышленной безопасности.

Таким образом, калужский завод компании АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») ​является ключевым игроком региона, который стабильно развивается и вносит значимый вклад в экономику, благосостояние и социальную жизнь Калуги и области.