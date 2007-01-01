«Стройальянс»: следуя принципу развития

Победитель проекта «Работодатель года – 2025» в номинации «Работодатель года в сфере строительства и реставрации».

Победитель проекта «Работодатель года – 2025» в номинации «Работодатель года в сфере строительства и реставрации».

Как команда из Калуги дарит вторую жизнь объектам культурного наследия России.

Они не возводят однотипных строений из железобетонных панелей. Они возвращают к жизни то, что уже было создано архитектурным гением прошлого, дарят будущее прекрасным зданиям с многовековой историей.

Калужская реставрационно-­­строительная компания «Строительный Альянс» заслуженно входит в число таких мастеров.

От Гостиного двора до всероссийского признания

Развитие компании «Строительный Альянс» начиналось с небольшой команды единомышленников, объединённых общими амбициозными целями.

Одним из первых знаковых проектов для тогда ещё почти неизвестной команды молодых профессионалов стали ремонтно­-реставрационные работы на объекте «Ансамбль Гостиного двора 1784 года» в их родном городе Калуге. Этот проект стал отправной точкой и задал вектор активного развития, которому компания следует до сих пор.

Работа с таким значимым не только для Калуги, но и для всей России объектом потребовала глубокого погружения в исторические материалы, применения уникальных технологий и безупречного чувства ответственности. Именно с Гостиного двора начался путь «СтройАльянса» от маленькой местной команды архитекторов-­реставраторов к компании с многолетней историей, богатым опытом и заслуженным авторитетом.

Сегодня у неё множество успешно выполненных крупных и значимых проектов всероссийского уровня, на которых команда не останавливается, а снова и снова движется к новым масштабным целям.

Почему реставрация сложнее нового строительства

Проектирование и возведение новых зданий — ​сложная задача, требующая обширных знаний и опыта. Но проводить ремонтно-­реставрационные работы на объектах культурного наследия — задача гораздо более сложная и ответственная. На историческом здании могут быть, например, различные и уникальные декоративные элементы, которые необходимо аутентично отреставрировать до первоначального облика, сохранив каждую деталь. Технологические процессы и применяемые материалы могут очень сильно отличаться от нынешних. При работе с памятниками XVIII–XIX веков необходимо найти хотя и современные, но максимально схожие материалы и использовать методику и технику ремонтно­-реставрационных работ тех лет. Правильно найти это решение, изучив огромное количество информационного материала, в том числе и старинные фотографии, и документы, — ​задача, посильная далеко не многим.

В компании «СтройАльянс» твёрдо верят, что сохранение памятников архитектуры — ​их важнейшая миссия для нынешнего и будущих поколений. Ведь эти памятники — ​часть истории нашей страны, потерять которую нельзя. Именно поэтому команда с энтузиазмом и огромной ответственностью приступает к новым проектам, количество и масштаб которых неуклонно растёт. За более чем десятилетний опыт работы в реставрационно-­строительной сфере компания «Строительный Альянс» сформировала дружную команду профессионалов, которым по силам решать самые смелые задачи.

Люди — ​главный актив

История компании «Строительный Альянс» — ​это история непрерывного развития и стремления к новым вершинам, ведь только так можно добиться успеха и уважения. И все эти годы компания следует одному из своих базовых принципов формирования успешной команды: главная ценность — ​это её сотрудники.

Команда компании представляют собой коллектив амбициозных, решительных и талантливых людей, которые всегда открыты профессиональному развитию и новым крупным проектам.

Ведь компания «Строительный Альянса» — это про уверенность. Уверенность в интересной работе, финансовой стабильности и своём непрерывном профессиональном развитии. Эта компания — про будущее. Будущее, связанное с перспективными, интересными и масштабными проектами, которые меняют облик городов. Эта компания — про коллектив. Коллектив настоящих, увлеченных, сплочённых и опытных мастеров своего дела.

Эта компания про корпоративные ценности. Ценности, которые сплачивают команду и дают каждому сотруднику мотивацию и вдохновение для личностного и профессионального роста. Некоторые сотрудники «СтройАльянса», которые сейчас занимают руководящие должности в этой компании, пришли в неё простыми специалистами. Но, пройдя путь профессионального становления, они стали гордостью команды и прекрасными управленцами. В компании всегда есть возможность совершенствования себя как личностно, так и профессионально.

Не коллектив, а команда

Компания «Строительный Альянс» неуклонно расширяется не только новыми масштабными проектами, но и своим коллективом. Ведь сформировать профессиональную, сплочённую единой целью команду — ​задача не легче, чем провести ремонтно-­реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального масштаба. Именно поэтому в компании стараются как можно меньше использовать безликое и сухое слово «коллектив», предпочитая ему яркое и живое слово «команда». Ведь «СтройАльянс» — ​это команда тех, кто готов постоянно учиться, не сдаваться перед трудностями, честен, открыт и порядочен перед своими коллегами, трудолюбив, профессионален, позитивен и дружен. Именно это формирует коллектив тех, кому под силу выполнить любой, даже самый масштабный проект, и тех, кто будет гордиться своей компанией.

От простого к сложному

С каждым годом проекты, которые выполняет «Строительный Альянс», становятся всё более сложными и разнообразными.

Если на старте это были относительно простые небольшие здания, то сегодня спектр работ невероятно широк.

Компания работает с объектами, имеющими сложнейший лепной и каменный декор, уникальные кованые элементы, редкие виды отделки фасадов и интерьеров, оригинальную мозаику. Количество объектов, где были проведены ремонтно-реставрационные работы, в коллекции компании с каждым годом растёт.

Восстановленные силами компании объекты культурного наследия сегодня радуют глаз не только на территории Калужской области. География работы «СтройАльянса» давно вышла за пределы их родного региона.

Специалисты компании регулярно выезжают в самые разные регионы для проведения консультаций, оказания помощи и выполнения работ непосредственно на объектах. Периодическая работа по всей России стала для компании стандартной практикой.

Всегда открыты новому

Компания «Строительный Альянс» всегда открыта для новых масштабных проектов, новых знаний и новых свершений. Она с радостью готова к диалогу с новыми потенциальными партнёрами и коллегами, ведь философия компании — ​это философия развития и роста.

На сегодняшний день калужский «Строительный Альянс» — ​это не просто одна из ведущих реставрационно-­строительных компаний России. Это дружная команда профессионалов, которая своими ежедневными усилиями сохраняет лицо городов, возвращая из небытия красоту прошлого для будущих поколений.