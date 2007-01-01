Афиша Обнинск
Общество

Калужская чиновница и налоговый инспектор незаконно собирали информацию

Дмитрий Ивьев
18.09, 10:47
1 854
О возбуждении уголовного дела в четверг, 18 сентября, сообщили в Управлении ФСБ по Калужской области.

По версии следствия, сотрудница Управления федерального казначейства по Калужской области и налоговый инспектор Управления федеральной налоговой службы по Калужской области причастны к сбору компьютерной информации.

Они использовали служебное положение, чтобы скопировать персональные данные жителей региона для передачи их третьим лицам.

Сейчас ведется расследование, устанавливаются все подробности.

