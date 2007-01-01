Работа на КАДВИ: вакансии от победителя проекта «Работодатель года-2025»
ПАО «КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
- Начальника планово-распределительного бюро
- Начальника участка
- Мастера участка
- Энергетика (по водоснабжению, канализации, вентиляции и аспирационным системам)
- Инженера-конструктора
- Инженера-технолога
- Инженера-электроника
- Инженера по качеству
- Контролёра
- Инженера по подготовке производства
- Оператора станков с программным управлением
- Электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Слесаря-ремонтника
- Наладчика станков и манипуляторов с программным управлением
- Токаря
- Слесаря механосборочных работ
- Шлифовщика
- Фрезеровщика
- Стерженщика ручной формовки
- Кузнеца-штамповщика
- Формовщика по выплавляемым моделям
- Обрубщика
- Слесаря-инструментальщика
- Слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
- Оформление по ТК РФ
- Конкурентоспособная заработная плата с выплатой два раза в месяц
- Питание с дотацией за счёт предприятия
- Отсрочка от призыва на срочную службу
- Частичная оплата съёма жилья (для иногородних)
- Расширенные социальные льготы для молодых работников и их семей
Предприятие «Калужский двигатель» (ПАО «КАДВИ») основано в 1966 году, входит в реестр стратегических предприятий ОПК.
Проводится обучение по рабочим профессиям, на период обучения выплачивается стипендия.
Полный список вакансий доступен на сайте: www.kadvi.ru
Ждём вас: г. Калуга, ул. Московская, 247.
Тел.: (4842) 76-33-49, 76-32-98.
