Работа на КАДВИ: вакансии от победителя проекта «Работодатель года-2025»
Общество

Работа на КАДВИ: вакансии от победителя проекта «Работодатель года-2025»

18.09, 10:43
0 603
ПАО «КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

  • Начальника планово-распределительного бюро
  • Начальника участка
  • Мастера участка
  • Энергетика (по водоснабжению, канализации, вентиляции и аспирационным системам)
  • Инженера-конструктора
  • Инженера-технолога
  • Инженера-электроника
  • Инженера по качеству
  • Контролёра
  • Инженера по подготовке производства
  • Оператора станков с программным управлением
  • Электромонтёра по ремонту и обслуживанию  электрооборудования
  • Слесаря-ремонтника
  • Наладчика станков и манипуляторов с программным управлением
  • Токаря
  • Слесаря механосборочных работ
  • Шлифовщика
  • Фрезеровщика
  • Стерженщика ручной формовки
  • Кузнеца-штамповщика
  • Формовщика по выплавляемым моделям
  • Обрубщика
  • Слесаря-инструментальщика
  • Слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

  • Оформление по ТК РФ
  • Конкурентоспособная заработная плата с выплатой два раза в месяц
  • Питание с дотацией за счёт предприятия
  • Отсрочка от призыва на срочную службу
  • Частичная оплата съёма жилья (для иногородних)
  • Расширенные социальные льготы для молодых работников и их семей

Предприятие «Калужский двигатель» (ПАО «КАДВИ») основано в 1966 году, входит в реестр стратегических предприятий ОПК. 

Проводится обучение по рабочим профессиям, на период обучения выплачивается стипендия.

Полный список вакансий доступен на сайте: www.kadvi.ru

Ждём вас: г. Калуга, ул. Московская, 247.

Тел.: (4842) 76-33-49, 76-32-98.

Реклама. ПАО «КАДВИ». ИНН 4000000255. erid: 2VfnxvjGF44
