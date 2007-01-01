Калужанин заплатил 200 тысяч за плохой ремонт после ареста машины

Житель Калуги, который сделал ремонт в квартире некачественно, был обязан по решению суда вернуть заказчице 200 тысяч рублей. Однако платить он не спешил - пока судебные приставы не арестовали его автомобиль, сообщили 18 сентября в УФССП по Калужской области.

Мужчина делал ремонт у женщины, но работа ей не понравилась. Она подала в суд, и тот встал на её сторону. После этого дело передали судебным приставам.

Сначала приставы заблокировали банковские счета должника и начислили исполнительский сбор. У мужчины оказалась машина - Mazda 6, но он отказался добровольно передать её на арест.

Тогда в службе розыска завели дело и быстро нашли автомобиль в Калуге. Машину арестовали.

Только после этого должник полностью выплатил долг.