В Калуге уже три месяца не могут решить проблему с провалом на улице Малоярославецкая
Общество

В Калуге уже три месяца не могут решить проблему с провалом на улице Малоярославецкая

Дарья Джуманова
18.09, 10:20
0 426
В четверг, 18 сентября, местная жительница оставила очередную жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Здравствуйте. Пишу об этой яме на перекрестке по ул. Малоярославецкая, 16, с 6 июня, и всё никак у нас не могут с ней разобраться. Мы будем ждать и искать возможности ее ликвидации, пока вся дорога не провалится? У нас большой поток машин на этом участке, магазины, для которых приезжают разгружаться грузовые машины, — они с трудом разъезжаются на этом участке. Примите уже меры. Заниматься таким пустяковым вопросом больше 3 месяцев — мне кажется, это уже смешно, - написала Наталья.

Напомним, ранее мы уже освещали эту проблему, но никаких изменений пока не произошло.

В городской управе снова ответили, что процесс выявления собственника люка, который не принадлежит городу или ресурсоснабжающим организациям, занимает время. Собственника данного люка пока не удалось установить.

- Сейчас нашими специалистами прорабатывается вопрос ликвидации провала, по срокам пока сориентировать не сможем, - добавили в ведомстве.

