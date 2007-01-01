Почему выбирают «Тайфун»

Вы хотите быть уверены в своем будущем? На «Тайфуне» растут объёмы производства, здесь провели первое за всю историю завода техническое перевооружение подобного масштаба, существенно расширили поставки своих изделий. Коллектив предприятия обеспечен достойной заработной платой, которая постоянно индексируется.

У вас пока нет своего жилья, а оплата за съёмное «съедает» чуть ли не большую часть семейного бюджета? В 2025-м в два раза, по сравнению с прошлым годом, возросло число работников предприятия, которым выплачивается денежная компенсация за наём жилого помещения.

Существенно экономить можно и на питании, если обедать в заводской столовой. С 1 августа 2025 года увеличен до 50% размер денежной компенсации за питание. Обедая здесь, вы экономите 250 руб­лей из потраченных 500. Это отличная возможность питаться сытно без лишних затрат. Потраченные средства компенсируются вам заводом, позволяя планировать бюджет с комфортом.

На «Тайфуне» очень заинтересованно относятся к вопросам формирования грамотной кадровой политики предприятия. Ориентир на развитие заводской научной школы объясняет интерес руководства предприятия к молодым кадрам, умеющим мыслить нестандартно, готовым работать над созданием принципиально новой техники.

Спорт всегда объединял этот большой трудовой коллектив. Поэтому сегодня вместе с молодыми тайфуновцами ветераны акционерного общества показывают отличные результаты на футбольном поле, в заводских чемпионатах по волейболу, теннису и баскетболу, при сдаче норм ГТО, а также на всех этапах заводской спартакиады, в легкоатлетической эстафете и других спортивных состязаниях. В последнее время особенно популярны заводские туристические выезды.

В АО «Тайфун» ждут:

наладчиков КИПиА;

операторов станков с ПУ — наладчиков станков и манипуляторов с ПУ;

контролёров станочных и слесарных работ;

слесарей механосборочных работ;

монтажников РЭА и приборов;

водителей погрузчика;

водителей автомобиля;

водителей электро- и автотележки;

грузчиков.

Если ты хочешь максимально реализовать личный профессиональный потенциал, добиться успехов в карьере, достойно жить, интересно проводить свой досуг, последуй примеру своих сверстников из Калуги и других регионов, которые уже вошли в большую трудовую семью, имя которой «Тайфун».

Отдел кадров АО «Тайфун»: (4842) 718-540,

г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174.