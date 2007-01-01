Афиша Обнинск
Общество

Закат раскрасил небо над Юхновским районом

Дарья Джуманова
18.09, 09:35
0 413
В среду, 17 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

Он поделился фотографией заката, сделанной в живописных окрестностях Юхновского района.

На снимке запечатлен момент, когда солнце, готовясь скрыться за горизонтом, окрасило небо в теплые, бархатистые тона. Эта фотография как нельзя лучше передает умиротворяющую атмосферу ранней осени.

Редакция благодарит автора снимка и призывает других читателей не стесняться присылать свои работы: пейзажи, интересные события или просто моменты, которые захотелось запечатлеть.

