Закат раскрасил небо над Юхновским районом

В среду, 17 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

Он поделился фотографией заката, сделанной в живописных окрестностях Юхновского района.

На снимке запечатлен момент, когда солнце, готовясь скрыться за горизонтом, окрасило небо в теплые, бархатистые тона. Эта фотография как нельзя лучше передает умиротворяющую атмосферу ранней осени.

Редакция благодарит автора снимка и призывает других читателей не стесняться присылать свои работы: пейзажи, интересные события или просто моменты, которые захотелось запечатлеть.