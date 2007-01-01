В Калужской области перезахоронили останки летчика
Церемония прошла 17 сентября в селе Жерелёво Куйбышевского района.
Земле предали останки погибшего в годы Великой Отечественной войны лётчика Михаила Тарасовича Чернушевича.
- Установить точное местонахождение павшего и не вернувшегося из боя 30 августа 1943 года самолёта ЛА-5 удалось в результате долгой экспедиции, проведённой поисковым отрядом «Обелиск» из г. Десногорск и местными жителями, - рассказал глава администрации Куйбышевского района Сергей Макридов. - Благодаря сохранившимся архивным документам и найденным фрагментам самолёта с номером были определены сведения о погибшем лётчике.