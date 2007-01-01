Калужская область договорилась о сотрудничестве с «Почтой России»

В среду, 17 сентября, соглашение подписано губернатором Владиславом Шапшой и генеральным директором «Почты России» Михаилом Волковым.

- Будем активнее обновлять почтовые отделения, чтобы они были современными и удобными, - пояснил глава региона. - Повышать качество и доступность услуг, их цифровизацию. Работать над привлечением кадров.

Он напомнил, что все почтовые отделения в регионе освобождены от уплаты транспортного налога, сельские - от налога на имущество. В безвозмездное пользование переданы 53 муниципальных помещения для оказания почтовых услуг. В последнее время обновили 13 почтовых отделений.