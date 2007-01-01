В Калуге ищут хозяина для котенка

В среду, 17 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Добрый день. Около дома 42А по улице Карла Либкнехта подбросили котёнка. Бедный котёнок живёт на дереве, спит там же. Его жалко, бегает по улице, к каждому подходит, ищет хозяина. Прошу помочь с хозяином для такого хорошего, ласкового котёнка.

Помогите этому маленькому искателю любви обрести, наконец, свой дом. Возможно, именно вы — тот самый человек, которого он ждет под деревом.