Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Центр финансового равновесия: надежный старт карьеры
Новость дня Общество

Центр финансового равновесия: надежный старт карьеры

18.09, 14:19
0 425
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Одним из победителей калужского регионального конкурса «Работодатель года – 2025» стал Центр Финансового Равновесия. Это не только динамично развивающаяся организация, но и команда молодых профессионалов, объединённых общей целью: помогать людям справляться с долговыми обязательствами. За последние семь лет компания успешно провела более 10000 процедур списания долгов на сумму свыше 1 млрд рублей. Двенадцать филиалов по России делают услуги Центра доступными каждому.  

Нынешние руководители в Центре Финансового Равновесия – это бывшие стажеры. В компании ценят передачу знаний от опытных сотрудников новичкам.

Сейчас, к примеру, Центр Финансового Равновесия ищет себе в команду SMM-менеджера, контент-менеджера, бизнес-аналитика, бухгалтера, менеджера по продажам, менеджера по работе с клиентами, оператора call-центра, специалиста контактного центра, руководителя филиала, финансового менеджера и юрисконсульта.

Руководитель Центра Рада Елистархова:

– Для нашей компании огромная честь получить признание, как «Работодатель года».

Эта награда принадлежит не директору и не отдельным руководителям – она принадлежит каждому сотруднику нашей компании. Именно благодаря команде мы сумели выстроить культуру, где ценятся профессионализм, честность и уважение. Я благодарю каждого, кто ежедневно вносит свой вклад в общее дело, кто верит в успех компании и работает на результат.

Мы работаем в непростой сфере – списание долгов граждан по 127 федеральному закону, где за каждой цифрой стоит человеческая история и судьба. Именно поэтому мы ставим во главу угла не только профессионализм, но и человечность, заботу о наших сотрудниках и клиентах.

Для нас эта награда – стимул двигаться вперёд, быть ещё ответственнее перед сотрудниками, клиентами и нашим регионом.

Мы верим, что сильная компания начинается с сильных людей и уверены: успех отдельной компании невозможен без успеха региона.

Развиваясь сами, мы стремимся вносить вклад в экономическую стабильность Калуги и области, поддерживать честные и прозрачные правила игры на рынке.

Мы создаём условия, в которых каждый сотрудник может расти, учиться новому и быть уверенным в завтрашнем дне. Если вы ищете работу, где ценят вклад каждого и дают возможность реализовать себя в важной и перспективной сфере – приглашаем вас присоединиться к нам. Вместе мы строим не только карьеру, но и более стабильное будущее.

Спасибо медиахолдингу «Комсомольская правда» за доверие и за возможность быть частью сообщества, которое формирует будущее Калуги. 

Калуга, ул. Труда, 4, корп. 2

Тел.: (4842) 50-73-73

finrav.ru

https://vk.com/csdkaluga

Реклама. Информация на момент публикации. ИП Астальцев Руслан Александрович. ИНН 402914681702. erid: 2VfnxyTDHTW
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
работодатель года
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ijgydi9hT0pKYWxZSlp6aFd4aFE4aXc9PSIsInZhbHVlIjoiYVY2MTNvZDhvT2xtZnYzZkRJVStKWnFMRDNOL3h1NDdpa2Y0QlFuZTBSZFBKUVE4a0JHNk92K0g4a0hLWmNKajg4TkhmSGpydHRvOFdaMVhmMzZNMC9Oak5kWVNlRXIyaWpSWTNHMXdqOGlPbElSVW13ZHBHWnhDdkg2QzZzOEFxdmtQYnJ4ZWJXWFcrdlJqU3dZaUozWEwrMkNxR0QxZnFMZHhuTXpUdmlBK01uWkxIWVRVazFSeEM1RUNlbFhaUU4raTJaZXFhUk1XeUJQWG9NS3BHRVAvNG9PWGNQT1E0ek14RXBJNXpRQnpXRElldjBBUXJERldNMktYRjQ1MTk2QlpEam9MNVhESktBTWR6YWhza2s2aE5mSE95S1VncmtFV2dHakpDb0h3cnlLR3libndrVlpiRCtVVERXV1kveWFmcHVQNXJpVXlRTi9UOGZDb20yTTkrdUQ0VGdIRjZNWXhiei9RU3Evd1N2VWNWY3ZBUzlNK2VVL0xOYTViVXR6S1ZGTU50cEozMEFvV2xnamRJSFhIWk1nQVpMOEJSVFRrb1U0SG5RN1dCNjBLTmtwYmJsaENYUWM3endlRCIsIm1hYyI6IjAzNDY5MzEzYTQ3NjhiZDg5ZmE1MWRiZmViZTM1ZWFiNGUxNmU0ZDk2MTVlM2IwZWY5MGRhYWM5N2YyYmU2ZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVqOVpwOVhJSHhzWS92cmZ3aWM2K2c9PSIsInZhbHVlIjoienNBMjhXUTFDNktQQytWUTQ0UHE0YlRBcW43MG1wS1NtblVIZmIyU0ZXZzRYTzN0Z3lXRFk1dlpQOU92SXpyOTd1L3ZSTU9HL1RvZi9BeGJZVDM4THJwMHRuTTFOQU5DQnh0LzJRNVY1dU9tRHUyZXFWcG1OUENXaDUvbVJXTnlJaU1CcnRxUGFXWW5Lb3hSWUNKR1lOck9oL3N6dStwQW9rNUEvWHRiWGxYdmRRVm9PK2MrRDdsUjh3VExMOWdzZXJYN3h6VHVna09MNHpNSlpMNFFlMEJjRTR4U2daTU9oM1NkTFU5TURjN3hENnV6Y3dEKzE3bGZmaEVHUmxCbTEvT3ZPeThIUFZDZ1RiMVk0bVNzNHFCS2R1V0FsQ2tBT3kvN2pGWjF0a1E2dS9tN0FzdGRnOW5YQTlOcUwxNWtkd1VndVZMNHVQUlhYVzgzaytNL0Fnc29nVFVDaGpGZ3BSYll2ekg0cE02YWI1TVV4WFVvL3JQbGowQzhXZk1XSzRCWlRFTnFlcVNnRGtrb2MrQkI2dXBBa29MVlR6a2dxcTgxN1FBMktQcVdEM2xDQS83QlV0aGlRZUxyYXVhVzFmalJ0akpFSGEwdW1PZ3dMeHp3WklFb3JRbDJUaE83NWI3ZkFTNHJZd0tqb3IxTWdMc2N1NlpwUHFQZk9aUXg4MGozNGowVm9hamVWVmRFd3gyL0tRWkxNL3JIRjBhQ0RyTzZqaUE1ZUJrelE3Q2oybTRTS0w2ZEJoam1Xb0hMYWtEOXZ1alcwNzVLM3NDUGpYcXFxZUxlZVQzY01SQk5RZUMzakY3a1E3NDJuYlVyQSs3eXdCMGYvTkRIaFRSVyIsIm1hYyI6ImNhZGQyMWQ0YTg3ZjgyNDJjNzk4ZGZiODg3MmE5MTJiZTRjMzhmODQzMWEzMDdjMWViNmFmNGNlNTBlNzI3MWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+