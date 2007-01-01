Центр финансового равновесия: надежный старт карьеры

Одним из победителей калужского регионального конкурса «Работодатель года – 2025» стал Центр Финансового Равновесия. Это не только динамично развивающаяся организация, но и команда молодых профессионалов, объединённых общей целью: помогать людям справляться с долговыми обязательствами. За последние семь лет компания успешно провела более 10000 процедур списания долгов на сумму свыше 1 млрд рублей. Двенадцать филиалов по России делают услуги Центра доступными каждому.

Нынешние руководители в Центре Финансового Равновесия – это бывшие стажеры. В компании ценят передачу знаний от опытных сотрудников новичкам.

Сейчас, к примеру, Центр Финансового Равновесия ищет себе в команду SMM-менеджера, контент-менеджера, бизнес-аналитика, бухгалтера, менеджера по продажам, менеджера по работе с клиентами, оператора call-центра, специалиста контактного центра, руководителя филиала, финансового менеджера и юрисконсульта.

Руководитель Центра Рада Елистархова:

– Для нашей компании огромная честь получить признание, как «Работодатель года».

Эта награда принадлежит не директору и не отдельным руководителям – она принадлежит каждому сотруднику нашей компании. Именно благодаря команде мы сумели выстроить культуру, где ценятся профессионализм, честность и уважение. Я благодарю каждого, кто ежедневно вносит свой вклад в общее дело, кто верит в успех компании и работает на результат.

Мы работаем в непростой сфере – списание долгов граждан по 127 федеральному закону, где за каждой цифрой стоит человеческая история и судьба. Именно поэтому мы ставим во главу угла не только профессионализм, но и человечность, заботу о наших сотрудниках и клиентах.

Для нас эта награда – стимул двигаться вперёд, быть ещё ответственнее перед сотрудниками, клиентами и нашим регионом.

Мы верим, что сильная компания начинается с сильных людей и уверены: успех отдельной компании невозможен без успеха региона.

Развиваясь сами, мы стремимся вносить вклад в экономическую стабильность Калуги и области, поддерживать честные и прозрачные правила игры на рынке.

Мы создаём условия, в которых каждый сотрудник может расти, учиться новому и быть уверенным в завтрашнем дне. Если вы ищете работу, где ценят вклад каждого и дают возможность реализовать себя в важной и перспективной сфере – приглашаем вас присоединиться к нам. Вместе мы строим не только карьеру, но и более стабильное будущее.

Спасибо медиахолдингу «Комсомольская правда» за доверие и за возможность быть частью сообщества, которое формирует будущее Калуги.

Калуга, ул. Труда, 4, корп. 2

Тел.: (4842) 50-73-73

finrav.ru

https://vk.com/csdkaluga