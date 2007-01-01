Афиша Обнинск
Общество

В Калуге коровы добрались до школы на Байконуре

Дарья Джуманова
17.09, 15:51
Жительница города оставила жалобу в комментариях под постом губернатора во вторник, 16 сентября.

Она сообщила, что на Звездной, 15 животные гуляют рядом со школой и съели цветы возле дома.

В городской управе как обычно ответили, что специалисты и полиция регулярно проводят рейды на Кубяке в поисках хозяев животных. Если их находят, привлекают к административной ответственности.

- К сожалению, установить собственника животных действительно сложно, у животных нет гос.номеров как у машин, чтобы сразу установить их владельца, выписать штраф. Правовых оснований изъятия животных не существует. Сейчас вместе с комитетом ветеринарии идет поиск более действенного механизма, - добавили в ведомстве.

Проблема бродячего крупного рогатого скота остается актуальной для города. Калужане продолжают жаловаться на это под публикациями городских властей. Недавно коров видели на Кубяке, где они потоптали все клумбы.

