В селе Ферзиковского района накопились горы мусора
Жительница Воскресенского в понедельник, 15 сентября, сообщила в комментариях под постом губернатора о свалке.
— Мусор на въезде в микрорайон Южный Воскресенского еще на месте, — написала она.
В администрации района ответили, что в этом месяце больше не планируют вывозить несанкционированный мусор, так как это уже сделали на прошлой неделе. Они пообещали следить за ситуацией и решить проблему в ближайшее время. Однако из-за ограниченного бюджета сельского поселения и отсутствия возможности регулярно нанимать машину для вывоза, вопрос остаётся открытым.