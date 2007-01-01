Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В селе Ферзиковского района накопились горы мусора
Общество

В селе Ферзиковского района накопились горы мусора

Дарья Джуманова
17.09, 15:35
0 531
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Жительница Воскресенского в понедельник, 15 сентября, сообщила в комментариях под постом губернатора о свалке.

— Мусор на въезде в микрорайон Южный Воскресенского еще на месте, — написала она.

В администрации района ответили, что в этом месяце больше не планируют вывозить несанкционированный мусор, так как это уже сделали на прошлой неделе. Они пообещали следить за ситуацией и решить проблему в ближайшее время. Однако из-за ограниченного бюджета сельского поселения и отсутствия возможности регулярно нанимать машину для вывоза, вопрос остаётся открытым.

Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZSb21mbjlSSVJudjQ5WmJFYUxHTGc9PSIsInZhbHVlIjoiVzExS2JidDZiT2k0WXpNRDlIYXVmcXhIQWRLZVVEWWQwNFp6eWY4MENLWjVNN09rSFc2bzZOTmZEaTlMRzZuaWE1cWN1bVRuSm4zU2orbERqRWRwWkpMTlNzckV2MHVNWlYvbS9zUlJQZmUyL3ZKNmJZNGVXR1dVL2JWU2ZqTkdTT0MvWWVjVzRxemhoK3FLcGVCR1phd0FQTUZLQnpXWXFpM1VlbmlGdjRGYllZbEcrQU9sZUFvb3RsOXdsRE1IOHNGMGJBWEZUNkNwRjg1NlpGUWhXMmFaWlRlVjVBa3NibEluYzZFVjV3UUZSSEwrR01rVVcwTU0xSWJSWHcvcWRDazFvOEtMRW9xcjVwRERvNTI0aHdMTUFCUFkxbUhxZTc5QWNTTzFWYW81QS8rRmtydnp5ZmpHRUltdEs3Rm5CUkxGV1BoeFJoYzFGeVBQK3dOemlCai9yU1ZnWEZZakRGVHZiWDRJbjVGSGZhdUR5eTRWc0g4cDBUaTBVam5ta1Bic0JET2pKbm1RZWZ3VzZGOEN4YlY5QjdFYWVtVXhIWi9ad2VlSTJsY1FwS2VzR0trQ3FBNFdvdEVRd0NUWiIsIm1hYyI6IjZhOGJlNzZmNzM1NmQ0MjhiMjRlYWJkMmM3ZWVhMmY4OTZlYzVjODhhMWVlOTIxMmVlOWQyNDMzMDZmOTQ1YzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9EVlFYclBBaDl0RUdDeURYWUZ0YWc9PSIsInZhbHVlIjoiakdYQnhIT2Izc204WFdLNEN5bmxLZUdlYUE4TDl4Wi9SbUVCQ0lhUDRDd2MyNjd0eDYxamYzMkZxOW5vMndwOUx3L1F4ZjhMMWxacFhESG1rL3YyTFNCdWp3UmtHK3I3MkZHQmhYY1JHQUxvWGdtcG5WUExpMmhsUmpxMzZoaHAwNXJEOUhaSHlNUXp1SEV4MlNWWUpjSVBuVzc4aEllU0toNHpTUVBFUENpV011dkd4eHY2K0VBR3ZSRjRBOHNmMVZrNFc0MERLNnY5WnNmQVBpNGRCT3ZRZWNPNkVQT3JtOUMySHVNWGJYWGFvSHBMWm9QVVZrekt3Uk5BRTN6MHJBYUtMUU5jSVFtM1JDZE8xa2NrSFRNcDJqbVJrTmhqODJLT0tkR056ZlZxb1ZYM2VBME5BN1dTaU05WU16WEtpWFBKUlNDSW44T2Zyd0JDR3o0TGVjV1FvazBBTkliV2l4cytuY0N3Y21ySStzSXptSXVTNW8rclVFV1k1RWVrWVcvekRyQ1NBYTJac3BCWnZFUzhVZjB6Wm5zZXVxN1loZG05L0JDSDBTN1dueHZYYStSZTQ2ZmgyeUNpaFJMK2JPdTV2MHE5TmdLTmJVZFFYbnZDZGVoN0grWjBjTWFnT1pSM01LK1B1RURrSFVqM0V4V1hDWlVNdnJpUS9rUHVUQkRlV3RsK1BYc0FlMUdZOUs3d0l0Sm01dmpEa3kwSDlVcXlpRVdENXk5aFpubGxzUzBDWkpxR0M5NFBreGZ4QzZIWFUrbG4xWXdDNmcwOWdLdnpJaXRlUXZrdG5rUGV6OHRKRU9YMFhOdnhvNkNqUEVjT1FlU2VNaW1zaG9vcSIsIm1hYyI6ImQ0MWY4NTQ2ZTBkZGJmZDJjZDhkZjNmMTc1ZDFmZWNjNzQxN2MxZmQ3NGU2MTY4ZjdjMTliMjg0YWZhMGE4YzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+