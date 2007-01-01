Шапша поздравил победителей конкурса профмастерства «Лучший по профессии»

Как мы уже рассказывали, в номинации «Швея» калужанка Елена Тихонова вошла в пятёрку лучших в стране. Ее коллега Татьяна Костомарова стала лучшей швеей России в 2022 году.

- И в этом году в финалах конкурса в других номинациях уже отличились наши земляки, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша 17 сентября. - Напомню, сотрудник ТРК «Ника-ТВ» Илья Хромов победил в номинации «Специалист по эксплуатации БАС». Причем финал конкурса прошел в нашем регионе.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится по поручению президента России в рамках нацпроекта «Кадры» по 20 специальностям.

Калужские специалисты будут представлять регион еще в трех номинациях: «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры» - Надежда Медова, «Сварщик» - Евгений Тишин, «Токарь» - Сергей Фомкин.