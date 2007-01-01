Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Шапша поздравил победителей конкурса профмастерства «Лучший по профессии»
Общество

Шапша поздравил победителей конкурса профмастерства «Лучший по профессии»

Дмитрий Ивьев
17.09, 15:09
0 161
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как мы уже рассказывали, в номинации «Швея» калужанка Елена Тихонова вошла в пятёрку лучших в стране. Ее коллега Татьяна Костомарова стала лучшей швеей России в 2022 году.

- И в этом году в финалах конкурса в других номинациях уже отличились наши земляки, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша 17 сентября. - Напомню, сотрудник ТРК «Ника-ТВ» Илья Хромов победил в номинации «Специалист по эксплуатации БАС». Причем финал конкурса прошел в нашем регионе.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится по поручению президента России в рамках нацпроекта «Кадры» по 20 специальностям.

Калужские специалисты будут представлять регион еще в трех номинациях: «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры» - Надежда Медова, «Сварщик» - Евгений Тишин, «Токарь» - Сергей Фомкин.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikt5VkExcC9iaEJna3ZqdjVsSFBER2c9PSIsInZhbHVlIjoiZHRxSlN5eHI0UlozQWw5ZDVXc293ZCsxeWtoSUFjam9Wajlhb3p3OHdScno3bVhYbnhYTENQVmZpVW5DamkwNURIVGpQY1FvRmhZaEc2cmFRRnhBOTNlYzByaFlETmNWeUhDajFNT2FPcDM5VkI1eFpBaVRHdkdqU2xtTS9DbHVTczdDUVJSK1JTUUlOQlc2THF6L0xWcHRkK2xtdXV5NFg3OS90VUh2N0dPbHBodGRManBBYkFhbjZWSlpjKy9JSitaZFJNL044SnNodFczYkdNMTJZQ2lzNkdHdWpOeEprR1BoOFNkc0VZdmxDUER3MkZROTZhTEJkZytzVm5xZkkzYUMxVGNtcmNyejVCa1ZsK25GalpwdytTK0xhVWRXelljODZwbjJlb0NWN0dybUVKWlIza1hacS92MTVydHFZMnhXUFB4MzF6cUxnZmxLMlFrTGZMSnRBS29tMU9keEFLSXQyNzhENHZMQWQwQTVrNnN0WnJ3ZWg4WVZJRXlyYXpnRkRDd1hja28wY1FiTTM4UTIwdzUzdkRpNmo5K3UvN1BIbjM1U0ErSGd0ZXk4cDBkemc4Rkp0U2gwR3dpOSIsIm1hYyI6ImMzNDg1MDI2Nzk4MTU3NjY5YzZhMmNmNjFiZTIwMTM5OGE1MjdmMWFlMmNkOGY3OWJjMTVmNGMzZTFmMDQ3ZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZUZm4zUXFGWHRpNVU2YlM2M29WUUE9PSIsInZhbHVlIjoiYUpxL3huNDB6UHlSY3g5TzhMYWNCd2ZIcklya2JTelZVWGlHWXZzc3FsZ2NzdHB6ZjExdnBYSkFySHF3c0Q1YzN5bEd1RkVYdHNEREdqZG5CaUlmUHBicHhLYTZJR1k1VHllbGxtaTZDbmllTGFzWUQ0QVpBR0l2VDdqRlpuWkkxcFhtSkUxZWIyaFBkVXhKYmlIWlg2V0NDQ01sK0M3dkZjMHQ0azMzZHJicjU1ZlBTUEhjd0lDcnhLblpUVS9XMmQvOXdSTjF4djhMVkppU0lUVFVGVzYxUER1eERhaFBmdHZvL0FtT0dnSk05MDdHZDM1Q2F6YStWTXRaTTNXcDVONVFxck8rSG94Um5xaVV2ZzZ6Rnp3ME9WS0M1ZnBXZktYdDdad1FNSlk1MnhSaWVyQW4rYnVRV095Sm1zcE9QVCtMTlQxZm5wNjhjU0pZSURlcWRvZ2RwUUtuVngyOHhYa09mbmN5aXJnQ0gwWUQzZVZsTS9jc3k5QUF6dzZQSi95WFhmOG8ra2NqM3hZRkJZRVhydVpNQUlhemExRnpMcTR6UHk0V2s0RTh0VEg3ZG1VdEdKMUpONk91bDA0bEQwclloeURJR1cvU0RCREJ4SnIzVnViaXM5bmtxc2tVWVU4R1V0N2lJR3NCMThuZkJsOTk4bFA5bVVtczEvT3I5UEgvTzUrdTUzL1pRb09VUnNHRkRGUGk1OHloM1FoVkpHQlcyTmdCZHBCYkM5MDl5WHcxM2dLVmdRclZTdzd1dXdIVW1PS1VtZW03Zk1oYS93akRXVE5SczViaVlzT0NubzhGVW8zaEtLUW9MdTRpSDRtL2IxNUFMNWdRemRUSSIsIm1hYyI6ImJmZGE3NjYzOTZlNzFhNWQzMjMyMjU3Zjg0YWNmMjczN2Y4MmY5OWQ3N2RjZjk4ZjFkOTAzNTdhZTc4ZTA5N2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+