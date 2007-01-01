Конкурс «Лучшие из лучших»: сильные традиции для больших побед

Ежегодный корпоративный конкурс «Лучшие из лучших» в компании «Объединённые бумажные фабрики» (ОБФ), в которую входит Полотняно-Заводская бумажная мануфактура, — это гораздо больше, чем просто соревнование. Это мощный импульс для раз вития, признания и одна из ключевых традиций, которая укрепляет наш общий успех.

Для «Полотняно-­Заводской бумажной мануфактуры» как для компании с богатой историей крайне важно не только сохранять наследие, но и создавать современные условия для роста каждого сотрудника.

Конкурс «Лучшие из лучших» — оптимальный инструмент для этого.

• Признание на высоком уровне. Победа в конкурсе — это форма признания профессиональных заслуг сотрудника не только на уровне своего предприятия, но и всей компании ОБФ.

• Стимул к постоянному росту. Конкурс задаёт высокую профессиональную планку. Стремление попасть в число номинантов мотивирует работников постоянно совершенствовать свои навыки, внедрять инновации и повышать эффективность работы.

• Обмен опытом. Конкурс объединяет специалистов — победителей со всех предприятий, создавая уникальную среду для обмена опытом и знаниями.

• Уникальные впечатления. Церемония награждения — это всегда масштабное и запоминающееся событие с выездом в новые яркие локации. Так, первый год торжество прошло в предновогодней Москве на территории «Парка Патриот», второй год победителей встречал солнечный «Роза Хутор» в г. Сочи, а в этом году мы чествовали героев в гос­теприимном г. Ереване. Это подчёркивает особый статус победы и делает её ещё более ценной.

В числе ключевых номинаций конкурса:

• «Лучшая технологическая бригада» по каждому направлению производства — для команд, добившихся наивысших показателей в выполнении производственных планов, в эффективности, качестве и безопасности труда.

• «Лучший наставник» — для тех, кто делится знаниями и опытом, помогая новым поколениям специалистов расти и интегрироваться в нашу дружную команду.

• «Наше будущее» — номинация для молодых профессионалов, которые уже проявили себя как перспективные и талантливые сотрудники.

• «Лучший инновационный проект» — для авторов и команд, предложивших прорывные идеи, которые меняют и улучшают наши производственные процессы.

• «Лучший ESG­проект» — для тех, чьи инициативы вносят вклад в устойчивое развитие, экологию и социальную ответственность компании.

И другие номинации…

Победа в любой из номинаций — это не просто корпоративная награда. Это личный триумф, карьерный рост, незабываемое путешествие и возможность войти в историю компании в числе её героев.

Мы поздравляем всех победителей и гордимся, что в нашей компании работают такие целеустремлённые и преданные своему делу профессионалы! Успех «Лучших из лучших» — это самый сильный мотиватор для всего коллектива!

Конкурс «Лучшие из лучших» проводится компанией «Объединенные бумажные фабрики» среди работников, состоящих в трудовых отношениях с предприятиями компании ОБФ. Компании «Объединённые бумажные фабрики» — группа предприятий целлюлозно-­бумажной промышленности: Полотняно­-Заводская бумажная мануфактура, Сухонский картонно­-бумажный комбинат, Балахнинская картонная фабрика, Троицкая бумажная фабрика.

https://pzbm.ru/

https://ukobf.ru/