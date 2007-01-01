Конкурс «Лучшие из лучших»: сильные традиции для больших побед
Ежегодный корпоративный конкурс «Лучшие из лучших» в компании «Объединённые бумажные фабрики» (ОБФ), в которую входит Полотняно-Заводская бумажная мануфактура, — это гораздо больше, чем просто соревнование. Это мощный импульс для раз вития, признания и одна из ключевых традиций, которая укрепляет наш общий успех.
Для «Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры» как для компании с богатой историей крайне важно не только сохранять наследие, но и создавать современные условия для роста каждого сотрудника.
Конкурс «Лучшие из лучших» — оптимальный инструмент для этого.
• Признание на высоком уровне. Победа в конкурсе — это форма признания профессиональных заслуг сотрудника не только на уровне своего предприятия, но и всей компании ОБФ.
• Стимул к постоянному росту. Конкурс задаёт высокую профессиональную планку. Стремление попасть в число номинантов мотивирует работников постоянно совершенствовать свои навыки, внедрять инновации и повышать эффективность работы.
• Обмен опытом. Конкурс объединяет специалистов — победителей со всех предприятий, создавая уникальную среду для обмена опытом и знаниями.
• Уникальные впечатления. Церемония награждения — это всегда масштабное и запоминающееся событие с выездом в новые яркие локации. Так, первый год торжество прошло в предновогодней Москве на территории «Парка Патриот», второй год победителей встречал солнечный «Роза Хутор» в г. Сочи, а в этом году мы чествовали героев в гостеприимном г. Ереване. Это подчёркивает особый статус победы и делает её ещё более ценной.
В числе ключевых номинаций конкурса:
• «Лучшая технологическая бригада» по каждому направлению производства — для команд, добившихся наивысших показателей в выполнении производственных планов, в эффективности, качестве и безопасности труда.
• «Лучший наставник» — для тех, кто делится знаниями и опытом, помогая новым поколениям специалистов расти и интегрироваться в нашу дружную команду.
• «Наше будущее» — номинация для молодых профессионалов, которые уже проявили себя как перспективные и талантливые сотрудники.
• «Лучший инновационный проект» — для авторов и команд, предложивших прорывные идеи, которые меняют и улучшают наши производственные процессы.
• «Лучший ESGпроект» — для тех, чьи инициативы вносят вклад в устойчивое развитие, экологию и социальную ответственность компании.
И другие номинации…
Победа в любой из номинаций — это не просто корпоративная награда. Это личный триумф, карьерный рост, незабываемое путешествие и возможность войти в историю компании в числе её героев.
Мы поздравляем всех победителей и гордимся, что в нашей компании работают такие целеустремлённые и преданные своему делу профессионалы! Успех «Лучших из лучших» — это самый сильный мотиватор для всего коллектива!
Конкурс «Лучшие из лучших» проводится компанией «Объединенные бумажные фабрики» среди работников, состоящих в трудовых отношениях с предприятиями компании ОБФ. Компании «Объединённые бумажные фабрики» — группа предприятий целлюлозно-бумажной промышленности: Полотняно-Заводская бумажная мануфактура, Сухонский картонно-бумажный комбинат, Балахнинская картонная фабрика, Троицкая бумажная фабрика.
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.