Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области оштрафовали собственника земли за заброшенные 17 гектаров
Общество

В Калужской области оштрафовали собственника земли за заброшенные 17 гектаров

Дарья Джуманова
17.09, 15:03
0 237
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Думиничском районе владелец крупного земельного участка понес наказание за то, что бросил свои угодья зарастать сорняками. Об этом сообщили региональном Управлении Россельхознадзора во вторник, 17 сентября.

Речь идет о территории площадью более 17 гектаров, которая не использовалась по назначению.

Еще весной 2025 года в ходе внеплановой проверки специалисты обнаружили, что потенциально плодородная земля поросла бурьяном и кустарником. Позднее в ходе проверки документов факт неиспользования участка подтвердился.

В результате собственник был привлечен к административной ответственности по статье о невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования. Кроме штрафа, ему выдали официальное предписание с требованием устранить нарушения и начать, наконец, использовать землю для сельскохозяйственного производства.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJBTnVQMHdNVFBTMFhFY3VMakZ1U0E9PSIsInZhbHVlIjoiUCtPTzVXMFJkaVlIYUJVc3p1WU9xNUFWamlia0dpVW55eUZLYmtBZlN5N2hreWlDUFhjd1JmTkhBbXVRQXErNHZmcnlFWEZNTUVHeDhUZUlIaTRpbTkvais0R3NjbWRuSEUvM0NXbzRlNmZZMFJCbXdXN0xKbTN0S2U2K1VMZ01qQnNQdFZHbEI0RXdGdWpVQ1lvMXd0a1NrN3UzcDJHbXBoemhnRFRBS0gwVlRlWVo5YlE0R2F1eEF6eWFjdGQ1WkZvQm03MXFBTzlvbjlnMDRocVorQzdadDdaRmRTeUFCRThKNlMzaDB6RGtuV1lMUjZQSUNuUEhGdE5vbUx0MlRZY2gyUFo0NDBTNTVpNXg3RlNsdzFNaHp6Uk85cGVnb3lPcVVtMnY2eTM5VUh5UXhBeDQ5Q2NJZ2tXVFMwcStHSlNTT0w1K2FMM2ZuUExRa3dCcWltNzNNK1RBQ21wTDQxMjlUWkdSMmZLR0loSHFuUVBrZzRUZkVtc3V3eXZHNDU0Y0l3ZzVHVVV5NUFBeFhEbmNFMUFEY0hmdi9sdG41M3dxZHNGZ2pFUFBCWFdoYTA5Mmw1UlJwM01lNkdVNyIsIm1hYyI6ImI5Yzc5MmFkZjVjZmRhMWNlZTgwZjlmYjk4Mzk0ZjdjYjFhZGJjZDdlNjM2MTJjZGI4Njc1MWEwODZmMjdjZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InU5dFp0aGVySWMwY09HQVRXaEk4Tnc9PSIsInZhbHVlIjoiMVJOZkZTSGQzUHBJVktNR3lPUzAvWllYempVdnJYZUY2eTg1YzVvSmx6Z3BmSGI3NGVPYnJVM2tFQTV5dDdMSXVWOWtDWC92MkJNdHlvMFVKZmM4SG93cUU4b2pSdktONlQ3YVlUTEFaU2t1azJKQktZUUREOWM4VFVzdldTMzlrQnNraWE5T0R2eXM4TXFDTk5pZ1Z5aytBbTF3NG5Fc2U4Y0pNWEovZkNUb0tBVnprdVc4NUZMZGNqbm9kUW01c0FZWU8xTWNhdnplRUJCMEM3Yk1XREt1aE1TcWlRL1hxNjR5aFN6RkNiMERaZTBYS0cvVGNaWFFkV20vZ2JaWFZVVjJyM3BPS2tTbUlsUlAxNzBCVGZtN25KN2kvQ0dPZ21RYXFlMm9iSm1NWHVUQTdmWWx3blF2eFZXOG5oajhJQUZ1c2V4cEtRbVBJUG0zVFRSU0VjRk56T2tIMEUyemhIMmxaZGRwSjVlTVRPNXFHd1Q1Q2xtaVd2UnVkNkpkdTduSHJFL3RBdUI5WjBUcE9uM3VxR2Q5WjFIVEZpdG5lM0ZWTW9SUUhYMHJaLzhvMVNGeHhIbnhpWHU5SC9oSjEwcldwbExMMzIvVG8vaGNOYnpDejVxeXA5ajU4bG9icTNsMm93aWEzT0RORmtwRkVjVGpWT3k1NXFja01BLzJ2SmJhV2NlclBwZG1MQzVnYXhrMUI5VGs1SlFxWnFIL3pFaWlFaXhkdldzeStyQVdBQUl2Tkp3dUdFOGdnK0FqazZGMitVN3AwK1Q2eExQQ0ttRzY1UkpEWDhVMGRScXJVc0VsNG5QMzlHN09Ndk9Ea2ZTZFBMNld0dWs2WEVjNSIsIm1hYyI6ImE2M2FlMDA1YzhmNTFlMWM4MzU3OTUzMjNiZTYzN2JmMjkzMDFmY2IzMTVmODY0ODAwZjAyZDU3NzZjZmMzY2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+