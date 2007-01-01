В Калужской области оштрафовали собственника земли за заброшенные 17 гектаров

В Думиничском районе владелец крупного земельного участка понес наказание за то, что бросил свои угодья зарастать сорняками. Об этом сообщили региональном Управлении Россельхознадзора во вторник, 17 сентября.

Речь идет о территории площадью более 17 гектаров, которая не использовалась по назначению.

Еще весной 2025 года в ходе внеплановой проверки специалисты обнаружили, что потенциально плодородная земля поросла бурьяном и кустарником. Позднее в ходе проверки документов факт неиспользования участка подтвердился.

В результате собственник был привлечен к административной ответственности по статье о невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования. Кроме штрафа, ему выдали официальное предписание с требованием устранить нарушения и начать, наконец, использовать землю для сельскохозяйственного производства.