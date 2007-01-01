Афиша Обнинск
Во Льва Толстого привели в порядок питьевые колодцы
Общество

Во Льва Толстого привели в порядок питьевые колодцы

Дарья Джуманова
17.09, 14:54
0 205
В Дзержинском районе жители села долгое время были вынуждены пользоваться водой из колодцев, за которыми никто не ухаживал. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в среду, 17 сентября.

Проверка показала, что местная администрация не чистила и не дезинфицировала два общественных колодца.

Надзорные органы обратились в суд с иском к администрации сельского поселения. Суд согласился с тем, что чиновники не выполняли свои обязанности, и обязал их немедленно устранить нарушения.

В итоге колодцы были приведены в порядок: их почистили и провели полную дезинфекцию.

