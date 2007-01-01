Компания «Дом Мечты»: «Создаём условия для продуктивной работы»
Наш корреспондент пришёл на собеседование в строительную компанию «Дом Мечты». Но всё пошло не по плану, и по привычке соискатель сам задал работодателю ряд принципиальных вопросов. Отвечать на них пришлось коммерческому директору компании Сергею КОЗЛОВУ.
– Какие наработки, достижения и опыт ваша компания может мне продемонстрировать?
– Десять лет назад это был небольшой семейный бизнес – мы с братом под руководством отца, опытного строителя, попробовали своими руками возводить дома. Вскоре нам уже понадобились дополнительные бригады.
Сегодня мы – компания, занимающая лидирующие позиции в регионе по малоэтажному строительству. Более ста ключевых сотрудников, около пятисот реализованных строительных проектов в Калужской, Московской, Тульской областях, четыре коттеджных посёлка на стадии возведения.
– Назовите ваши сильные стороны.
– Во-первых, мы в числе немногих аккредитованных застройщиков, а значит, можем работать с льготными ипотеками. Также мы можем строить в рамках всех социальных госпрограмм, касающихся военных, многодетных, медработников и т. д. Работаем с материнским капиталом.
Во-вторых, мы компания полного цикла. Человек приходит с желанием построить дом и картинкой из интернета, всё остальное – наша забота. Проектирование, оформление участка и коммуникаций, кредитование, любая бюрократия – все это на наших плечах. А также отделка, дизайн, помощь в переезде и другие полезные услуги.
Ещё мы запустили акцию «Трейд-ин» – теперь человек с минимальными хлопотами может обменять городскую квартиру на загородный дом и сразу заехать в него, оформив необходимую доплату через ипотеку. Кстати, у нас на продажу выставлено около ста готовых под ключ домов.
– Почему Вы думаете, что я захочу работать именно у вас?
– Мы не только лидер в своей нише, но и компания со своим современным представлением о бизнесе и особым подходом. При этом средний возраст персонала – 29 лет.
Мы следим, чтобы зарплата специалистов не только не отставала от средней по отрасли, но и превышала её. Предлагаем все социальные гарантии, включая оплачиваемый отпуск 28 дней.
Стараемся создать все разумные условия, которые будут интересны молодому специалисту и помогут ему продуктивно работать.
– А вы готовы меня обучать и развивать?
– «Дом Мечты» активно приветствует стремление сотрудников к саморазвитию и профессиональному росту.
В первый же день у вас появится опытный наставник, какую бы должность вы ни заняли.
Каждый новичок проходит обучающий видеокурс, а также знакомится с корпоративными правилами и ценностями. У нас действует и книжный клуб, где мы обсуждаем полезные для работы новинки, делимся прочитанным.
Мы поощряем желание специалистов расширять свои компетенции и оплачиваем дополнительное обучение.
– Как Вы планируете социализировать и адаптировать меня в коллективе?
– В первый же день менеджер по персоналу проведёт вас по офису и со всеми лично познакомит – это наша обязательная традиция. Вас привлекут к нашей многообразной корпоративной жизни – например, каждую среду мы играем в футбол или волейбол, а по выходным ребята ходят в лазертаг. Всё за счёт компании. Соревнования, конкурсы, активный отдых на природе – всё это помогает сплотить и подружить коллектив, внести в деловой распорядок яркие эмоции и воспоминания.
– Ну, и последний вопрос. Кем Вы видите меня через пять лет?
– Зачем же целых пять? Наша Ксения, руководитель отдела маркетинга, всего два года назад пришла простым контентменеджером. Начала с подготовки видеороликов, а теперь управляет командой из десяти человек.
Максим: начинал с должности рядового менеджера по продажам – сегодня он руководитель отдела продаж.
Скажите, когда мы можем позвонить и узнать о Вашем решении?
– Думаю, звонить нет необходимости, решение уже принято – работа мечты в «Доме Мечты»! Когда я могу приступать?
– Готовы видеть в своих рядах молодых, увлечённых и целеустремлённых в любой момент!
