Компания «Дом Мечты»: «Создаём условия для продуктивной работы»
Компания «Дом Мечты»: «Создаём условия для продуктивной работы»

17.09, 15:48
Наш корреспондент пришёл на собеседование в строительную компанию «Дом Мечты». Но всё пошло не по плану, и по привычке соискатель сам задал работодателю ряд принципиальных вопросов. Отвечать на них пришлось коммерческому директору компании Сергею КОЗЛОВУ.

– Какие наработки, достижения и опыт ваша компания может мне продемонстрировать?

– Десять лет назад это был небольшой семейный бизнес – мы с братом под руководством отца, опытного строителя, попробовали своими руками возводить дома. Вскоре нам уже понадобились дополнительные бригады.

Сегодня мы – компания, занимающая лидирующие позиции в регионе по малоэтажному строительству. Более ста ключевых сотрудников, около пятисот реализованных строительных проектов в Калужской, Московской, Тульской областях, четыре коттеджных посёлка на стадии возведения.

– Назовите ваши сильные стороны.

– Во-­первых, мы в числе немногих аккредитованных застройщиков, а значит, можем работать с льготными ипотеками. Также мы можем строить в рамках всех социальных госпрограмм, касающихся военных, многодетных, медработников и т. д. Работаем с материнским капиталом.

Во-­вторых, мы компания полного цикла. Человек приходит с желанием построить дом и картинкой из интернета, всё остальное – наша забота. Проектирование, оформление участка и коммуникаций, кредитование, любая бюрократия – все это на наших плечах.  А также отделка, дизайн, помощь в переезде и другие полезные услуги.

Ещё мы запустили акцию «Трейд-­ин» – теперь человек с минимальными хлопотами может обменять городскую квартиру на загородный дом и сразу заехать в него, оформив необходимую доплату через ипотеку. Кстати, у нас на продажу выставлено около ста готовых под ключ домов.

– Почему Вы думаете, что я захочу работать именно у вас?

– Мы не только лидер в своей нише, но и компания со своим современным представлением о бизнесе и особым подходом. При этом средний возраст персонала – 29 лет.

Мы следим, чтобы зарплата специалистов не только не отставала от средней по отрасли, но и превышала её. Предлагаем все социальные гарантии, включая оплачиваемый отпуск 28 дней.

Стараемся создать все разумные условия, которые будут интересны молодому специалисту и помогут ему продуктивно работать.

– А вы готовы меня обучать и развивать?

– «Дом Мечты» активно приветствует стремление сотрудников к саморазвитию и профессиональному росту.

В первый же день у вас появится опытный наставник, какую бы должность вы ни заняли.

Каждый новичок проходит обучающий видеокурс, а также знакомится с корпоративными правилами и ценностями. У нас действует и книжный клуб, где мы обсуждаем полезные для работы новинки, делимся прочитанным.

Мы поощряем желание специалистов расширять свои компетенции и оплачиваем дополнительное обучение.

– Как Вы планируете социализировать и адаптировать меня в коллективе?

– В первый же день менеджер по персоналу проведёт вас по офису и со всеми лично познакомит – это наша обязательная традиция.  Вас привлекут к нашей многообразной корпоративной жизни – например, каждую среду мы играем в футбол или волейбол, а по выходным ребята ходят в лазертаг. Всё за счёт компании.  Соревнования, конкурсы, активный отдых на природе – всё это помогает сплотить и подружить коллектив, внести в деловой распорядок яркие эмоции и воспоминания.

– Ну, и последний вопрос. Кем Вы видите меня через пять лет?

– Зачем же целых пять? Наша Ксения, руководитель отдела маркетинга, всего два года назад пришла простым контент­менеджером. Начала с подготовки видеороликов, а теперь управляет командой из десяти человек.

Максим: начинал с должности рядового менеджера по продажам – сегодня он руководитель отдела продаж.

Скажите, когда мы можем позвонить и узнать о Вашем решении?

– Думаю, звонить нет необходимости, решение уже принято – работа мечты в «Доме Мечты»! Когда я могу приступать?

– Готовы видеть в своих рядах молодых, увлечённых и целеустремлённых в любой момент!

г. Калуга, ул. Георгиевская, 39

г. Обнинск, ул. Энгельса, 10

+7 (4842) 75-00-03,

+7 (930) 758-17-87

Доммечты40.рф

Реклама. ИП Козлов С. А. ИНН 400801277502. erid: 2VfnxyPFCWL
