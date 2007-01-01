В Людиново открылось школьное лесничество

17 сентября в школе №5 города Людиново состоялось торжественное открытие школьного лесничества. С событием учащихся и педагогов поздравил заместитель министра природных ресурсов и экологии Калужской области Николай Кобозев.

В объединение вошли 15 пяти- и шестиклассников, уже имеющих опыт в экологической деятельности. Ребята регулярно участвуют в озеленении пришкольной территории, сборе макулатуры и экологических конкурсах.

Благодаря победе в конкурсе школьных инициатив, ученики смогли отремонтировать и стилистически оформить кабинет для занятий юных лесоводов - теперь у них появилось собственное пространство для обучения и проектной работы.

Николай Кобозев отметил важность экологического просвещения как части национального проекта «Экологическое благополучие» и пожелал ребятам дальнейших успехов. Он также пообещал оказать поддержку: предоставить специализированный инвентарь, оборудование и методическую литературу для эффективной работы школьного лесничества.