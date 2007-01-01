Афиша Обнинск
Общество Жительницу Калуги отправили в колонию на 8 лет за обман покупательниц в соцсетях
Общество

Жительницу Калуги отправили в колонию на 8 лет за обман покупательниц в соцсетях

Дарья Джуманова
17.09, 13:55
Читайте KP40.RU:
32-летняя мошенница обманывала людей через интернет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона в среду, 17 сентября.

Всё началось в декабре 2020 года. Калужанка разместила в соцсети объявление о продаже детских товаров. На предложение откликнулась молодая мама, которая хотела купить коляску.

Злоумышленница уверяла покупательницу, что товар есть в наличии, и попросила перевести предоплату. Доверчивая женщина перевела на карту мошенницы 24 300 рублей. После этого продавец пропала, а коляску так и не отправила.

Как выяснилось, это далеко не первое подобное преступление в её послужном списке. Она уже была неоднократно судима и обманывала людей из разных регионов России.

Суд признал её виновной в мошенничестве и, учитывая все прошлые преступления, назначил окончательное наказание. Она проведет 8 лет и 2 месяца в колонии общего режима, а также должна будет выплатить штраф в размере 15 000 рублей.

