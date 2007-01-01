Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужский автомобильный завод АГР Холдинга — победитель проекта «Работодатель года-2025»
Новость дня Общество

Калужский автомобильный завод АГР Холдинга — победитель проекта «Работодатель года-2025»

17.09, 14:38
0 376
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Российское предприятие растит новое поколение высококлассных специалистов автомобильной отрасли.

Калужский завод — часть крупного холдинга

АГР Холдинг владеет заводами в разных городах страны. Расширяя производство, завод АГР Холдинга в Калуге выводит на отечественный рынок абсолютно новый российский бренд автомобилей TENET, который создан в тесном партнёрстве с компанией Defetoo. Семейный кроссовер претендует стать одним из самых популярных среди прочих автомобилей, поскольку воплотил в себе оптимальное сочетание современного функционала, качества исполнения и стоимости. Отечественное производство, в свою очередь, обеспечивает доступность запасных деталей и своевременное сервисное обслуживание.

Работодатель года

Автомобильный завод АГР Холдинга в Калуге получил награду «Работодатель года в сфере автомобилестроения» от медиахолдинга «Комсомольская правда – ​Калуга». Чтобы поддержать своё предприятие, за него голосовали сотни заводчан. Именно благодаря активной поддержке сотрудников компания была признана одним из самых надёжных работодателей региона.

Трудиться на калужском автомобильном заводе — ​это престижно. Не секрет, что социальный пакет на предприятии по производству автомобилей заметно превосходит другие предложения: ДМС со стоматологией, премии и выплаты к важным событиям в жизни сотрудников, бесплатная доставка на работу и домой транспортом предприятия, обеспечение спецодеждой, сытные и вкусные обеды в современной заводской столовой — ​это далеко не вся забота о заводчанах.

Работа в АГР Холдинге предлагает большие перспективы для калужан: промышленное предприятие открывает перед каждым, кто стремится к большему, возможности обучения и повышения квалификации, профессионального и карьерного роста. Реализовать свои таланты можно в любом производственном направлении. Прогрессивная компания ценит высококлассных специалистов и содействует их развитию.

Расти и развиваться с ООО «АГР»

Современный рынок труда диктует новые условия и является гибким при рассмотрении кандидатов на вакантные должности, поэтому завод АГР Холдинга в Калуге ценит каждого кандидата и готов предложить больше, чем рядовые компании.

Калужане признаются, что этот завод — как одна большая семья. Общие праздники и профессиональные конкурсы, поддержка семьи и детей заводчан, культурные мероприятия и экскурсионные поездки — ​здесь жизнь бьёт ключом, а потому калужский завод АГР Холдинга притягивает молодёжь региона. Расти и развиваться на надёжном и крупном предприятии стремятся выпускники лучших калужский вузов и ссузов.

Завод АГР Холдинга в Калуге формирует лучшее будущее калужской промышленности и растит новое поколение высококлассных специалистов автомобильной отрасли. Присоединяйтесь к команде профессионалов и станьте частью глобальных изменений!

г. Калуга, ул. Автомобильная, 1

8 (4842) 77-47-47, 8-920-099-11-11

https://agr-vacancy.ru/#cities

Реклама. ООО «АГК». ИНН 4000013977. erid: 2VfnxvLnf5i
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
работодатель года
Партнёрские новости
eyJpdiI6InQydmh3SEJMaEY4KzhMMUlOWWl5Z1E9PSIsInZhbHVlIjoiNFRYeFpLSDRzenZ0VSsxaDZSRSt3dDF2N0o1bDJFbTdGK256RzFDdHF1c0Y3TjZYOWJXR3BET1EzMHJWdmhxV212VXp1d3kzTVZ0U2NrOVpOT2txOHRTTi9taldxOTl2aytIakJPWHZ5cDdXM3JkUGd2c3RYaHpJMjZtSnViRExLMHFzM0podHdtVnR0NzdpSWI3SHhlcTRZMXhFbW1FZ3FsQmRjdUNaWlZjRjY2Q1RCSDc5R2pBQUw5aUtPNkUwd3gvUzd0NWNUVHFOaFlHcHB1bXV2a21DamZ3WEFNSWN2Tk04ZHB1TEZsY0pxZ3FSZFJVMUVJUHRHR2pQUlF2L2VQS0svMFFwcm5pQ1ZPS0I0YllaZ3BBbThzemRSVmVGT2lVeG1tRXVYQTUxMEpBS2daZWlJcWROZWp0UEJaTHZaQ1FjMWFCbUZjMmpHS0F6SksweU9jVHJZczdkTGs1bUszV2VKck1KclpxY1psc21KZzI1UWFFS3g3QkFYUDg2bndkbCtQZ3kxeCtmZmlzVU0vRi9UakFMSkhqeWZ6MXI5SUI1MHhXSWpFOW1mUW9BdDlydm1sTE9wVkpaRTRESiIsIm1hYyI6ImQ4NzAwOGExY2EyMzQ3MDU2MGE3ZTE0OTY4OTBiYWZhNTdjNTNhNTM2NTEwODViOTcxOGE4OTUyNDMxNjc1YWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJYQk5CODkyczA2a2hmdW5NUG53YXc9PSIsInZhbHVlIjoiQ0JPMDFPV01CeGx5V255WDYvWUtUZHB5b25kcURKaStkb2NhcStJZHNKTU00RkVyMHJoUGhpZE8wWG9uYVNvc1d1R3dYYVkzS25RcTZsSm1SN25EamY2dkNTNGg0cGFJdVFDbGpFYnc1OFB0YWtCWnJ5QVdMR3ZhLzFwdisxNDQwTEp4eEJjZm5Cb0ppOFZLa1FVYWlxaDVLRGZCWUlQZVlBRFBuOEVEdmpNeExMSlJsRUFSZ2dRdUd5VnZTY1czaDkxc1l3ZXNSWHYrQW95dDVMQWRScHYwcFFHcFpSUGZpWENob24yZHhtQ2RFd1FlcUNTaUNzOEFQQXpTQkVBS2FtZ2dxWlVVVWY0bzBkVHNEeFhOVkZtZStXTnY5WjhhdTIwVjFSalRuZGcydkM4a1RmT2x1Z0RZRytkY1dpaHQ4RnkzZHhiVUlKWXhvUGp0WVlaMWZNd0xsVENYckZXK2syVnloU2xZbXJnc2gyeFp4QlI1a25UdHpQZGtBcHR6N1BCc3U1SWErUm5NUzBxZVRSOHJHS0NBL3diREM4QnMrTlNNM2hMNm9GS29ZclRvdkNRRHhmbHdwZGRrcldkaWdaWDd4WVRKbHpvaVAvamZhWmFxUlFiR0NWZ3c3Q1FmUDlmanJHbW5DVEdCekwyZ3dCSEoxTm56MDgzT1F1NHNnUzNMMXdDRHR4Q1FMUkVSMmZuWVBEcWtXQ0todzdnTm5ZbGZLWGdFNFZoUDFEYy9kTDZJUzFnM3ViL1FGNllNWmxCZzdtcFZublhEcWV5WkVCYTFyakpzck9GeHhXZ2g1Z1dWV3NKaVpweUlId3FPOVhPUTZxaFhJeUM3SEg3ZyIsIm1hYyI6IjRmY2RjZDBiNTExYTVlYThmMzc3MTRmNDBjZDVlZTMxYTEyZjkwZWIwYmRmZTg1MTZmZDczMGYyM2QwYTdiMDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+