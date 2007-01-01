Калужский автомобильный завод АГР Холдинга — победитель проекта «Работодатель года-2025»

Российское предприятие растит новое поколение высококлассных специалистов автомобильной отрасли.

Калужский завод — часть крупного холдинга

АГР Холдинг владеет заводами в разных городах страны. Расширяя производство, завод АГР Холдинга в Калуге выводит на отечественный рынок абсолютно новый российский бренд автомобилей TENET, который создан в тесном партнёрстве с компанией Defetoo. Семейный кроссовер претендует стать одним из самых популярных среди прочих автомобилей, поскольку воплотил в себе оптимальное сочетание современного функционала, качества исполнения и стоимости. Отечественное производство, в свою очередь, обеспечивает доступность запасных деталей и своевременное сервисное обслуживание.

Работодатель года

Автомобильный завод АГР Холдинга в Калуге получил награду «Работодатель года в сфере автомобилестроения» от медиахолдинга «Комсомольская правда – ​Калуга». Чтобы поддержать своё предприятие, за него голосовали сотни заводчан. Именно благодаря активной поддержке сотрудников компания была признана одним из самых надёжных работодателей региона.

Трудиться на калужском автомобильном заводе — ​это престижно. Не секрет, что социальный пакет на предприятии по производству автомобилей заметно превосходит другие предложения: ДМС со стоматологией, премии и выплаты к важным событиям в жизни сотрудников, бесплатная доставка на работу и домой транспортом предприятия, обеспечение спецодеждой, сытные и вкусные обеды в современной заводской столовой — ​это далеко не вся забота о заводчанах.

Работа в АГР Холдинге предлагает большие перспективы для калужан: промышленное предприятие открывает перед каждым, кто стремится к большему, возможности обучения и повышения квалификации, профессионального и карьерного роста. Реализовать свои таланты можно в любом производственном направлении. Прогрессивная компания ценит высококлассных специалистов и содействует их развитию.

Расти и развиваться с ООО «АГР»

Современный рынок труда диктует новые условия и является гибким при рассмотрении кандидатов на вакантные должности, поэтому завод АГР Холдинга в Калуге ценит каждого кандидата и готов предложить больше, чем рядовые компании.

Калужане признаются, что этот завод — как одна большая семья. Общие праздники и профессиональные конкурсы, поддержка семьи и детей заводчан, культурные мероприятия и экскурсионные поездки — ​здесь жизнь бьёт ключом, а потому калужский завод АГР Холдинга притягивает молодёжь региона. Расти и развиваться на надёжном и крупном предприятии стремятся выпускники лучших калужский вузов и ссузов.

Завод АГР Холдинга в Калуге формирует лучшее будущее калужской промышленности и растит новое поколение высококлассных специалистов автомобильной отрасли. Присоединяйтесь к команде профессионалов и станьте частью глобальных изменений!

г. Калуга, ул. Автомобильная, 1

8 (4842) 77-47-47, 8-920-099-11-11

https://agr-vacancy.ru/#cities