Новость дня Общество

Прочное стекло, надёжные традиции: почему калужане хотят работать на «ФУЯО»

17.09, 13:37
0 483
Завод третий год подряд сохраняет звание «Работодатель года».

Это международное предприятие, являющееся частью знаменитой компании с 40-летней историей, не только демонстрирует высокие стандарты в производстве автостекла, но и создаёт отличные условия для своих сотрудников, оставаясь стабильным и привлекательным работодателем даже в сложной экономической ситуации.

Калужский завод «ФУЯО» работает уже 12 лет и производит более 2,5 миллиона автостёкол в год для ведущих мировых автоконцернов. Компания уверенно адаптируется к изменениям рынка, гарантируя тем самым стабильность и долгосрочность рабочих мест.

У «Фуяо» многогранный подход к построению работы с персоналом.

Ключевые приоритеты

  • Стабильность и социальные гарантии. Компания предлагает официальное трудоустройство и белую заработную плату, что является фундаментом уверенности в завтрашнем дне для более чем 600 сотрудников.
  • Комфортные условия труда. Завод создал современную инфраструктуру для своих работников. Предоставляется корпоративный транспорт, оборудованы бытовки с душевыми, комнаты отдыха, работает столовая, есть полное обеспечение спецодеждой.
  • Поддержка и забота. Серьёзным преимуществом является предоставление жилья в общежитии, в том числе и для семейных сотрудников. Компания поддерживает корпоративную культуру: поздравляет с праздниками, организует сплачивающие коллектив мероприятия и экскурсии на предприятие для детей сотрудников.
  • Возможности для развития и карьерного роста. Как часть крупной международной компании с 19 заводами по всему миру «ФУЯО» предлагает своим калужским сотрудникам возможность получения разностороннего опыта и профессионального развития. Выпускники школ могут начать работать операторами производства, пройдя трехмесячное обучение, и постепенно расти, осваивая более сложные процессы.
  • Признание и мотивация. Компания ценит профессионализм и ответственное отношение к делу, предлагая сотрудникам различные виды материальных и нематериальных поощрений. Например, лучшие работники (6–7 человек) получают уникальную возможность посетить главный новогодний праздник «Фуяо» в Китае. Но едут не с пустыми руками: везут оригинальное поздравление в русском стиле — готовят творческий номер в народных костюмах, чтобы удивить и порадовать коллег из других стран.

— Очень приятно, что калужане вновь назвали наш завод «Работодателем года». Эта победа — ​важное подтверждение того, что выбранные нами принципы работы верны, — ​сказала на церемонии награждения руководитель отдела персонала «Фуяо Стекло Рус» Дарья Мекрюкова.— ​Спасибо нашему дружному коллективу: ваш профессионализм и преданность делу являются главной основой нашего общего успеха. Уверена, что вместе мы реализуем все амбициозные проекты и достигнем новых высот.

г. Калуга, 1-ый Автомобильный проезд, д. 6.

Отдел персонала: 8 (4842) 90-96-13.

Вакансии «ФУЯО»

Реклама. ООО «Фуяо Стекло Рус». ИНН 4028047687. erid: 2Vfnxxzw224
