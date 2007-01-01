Более 60% калужан мечтают посетить Китай

Результаты опроса, опубликованные 17 сентября сервисом SuperJob, показали, что 64% жителей Калужской области хотели бы совершить путешествие в Китай. Интерес к поездке одинаково высок среди мужчин (67%) и женщин (61%), а среди молодёжи до 35 лет - особенно: 72% респондентов этой возрастной группы выразили желание побывать в КНР.

Уровень дохода также влияет на стремление к путешествиям: 54% опрошенных с заработком до 50 тысяч рублей в месяц мечтают о Китае, тогда как среди тех, чей доход превышает 100 тысяч, таких - 75%.

Средний бюджет на неделю отдыха в Китае составляет 115 тысяч рублей на человека. Мужчины готовы тратить немного больше - в среднем 116 тысяч против 113 тысяч у женщин. Молодёжь планирует потратить около 122 тысяч рублей, а более зрелые респонденты - меньше. При этом чем выше доход, тем выше и сумма поездки: от 108 тысяч при зарплате до 50 тысяч до 124 тысяч - при доходе от 100 тысяч рублей в месяц.

Главной достопримечательностью, которую хотят увидеть калужане, стала Великая Китайская стена (32%). На втором месте - Пекин (16%), на третьем - Шанхай (9%). В топ-5 также вошли Запретный город, Гуанчжоу и монастырь Шаолинь. Женщины чаще выбирают Великую стену, мужчины - столицу и Шанхай.

Среди тех, кто уже бывал в Китае, 83% остались довольны поездкой. По отзывам, наибольшее впечатление произвело гостеприимство местных жителей, а также архитектура, природа, пляжный отдых и национальная кухня.