В Людиново появился первый мурал

16 сентября глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов сообщил, что в городе появился первый мурал - он посвящён Алексею Шумавцову, герою людиновского подполья. Изображение размещено на фасаде второй школы и стало частью городской памяти о подвиге молодых участников антифашистского движения.

По его словам, история Алексея Шумавцова и других героев подполья хорошо известна жителям города и уже давно вышла за его пределы.

Глава района отметил, что идея оформления фасадов жилых и административных зданий в формате муралов ему близка и вызывает интерес. Он призвал жителей предлагать свои инициативы по созданию новых объектов уличного искусства.

Мурал с портретом Алексея Шумавцова в будущем планируется оснастить подсветкой.