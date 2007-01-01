В Калужской области многодетная мать задолжала по алиментам 1,9 миллиона рублей

Алиментщицу из Козельского района, у которой нет постоянного жилья, судебные приставы нашли на остановке общественного транспорта в Козельске.

У женщины четверо детей, но она ими не занимается. Двое живут с бабушкой, двое – с отцом.

Деньги на содержание детей женщина не платит. Ее долг приближается к двум миллионам рублей.

По административной статье виновницу приговорили к 150 часам обязательных работ.

Если женщина не выплатит деньги, ее ждет уголовное преследование, сообщили 17 сентября судебные приставы.