В Калужской области многодетная мать задолжала по алиментам 1,9 миллиона рублей
В Калужской области многодетная мать задолжала по алиментам 1,9 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
17.09, 11:43
Алиментщицу из Козельского района, у которой нет постоянного жилья, судебные приставы нашли на остановке общественного транспорта в Козельске.

У женщины четверо детей, но она ими не занимается. Двое живут с бабушкой, двое – с отцом.

Деньги на содержание детей женщина не платит. Ее долг приближается к двум миллионам рублей.

По административной статье виновницу приговорили к 150 часам обязательных работ.

Если женщина не выплатит деньги, ее ждет уголовное преследование, сообщили 17 сентября судебные приставы.

