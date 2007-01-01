В Калужской области многодетная мать задолжала по алиментам 1,9 миллиона рублей
Алиментщицу из Козельского района, у которой нет постоянного жилья, судебные приставы нашли на остановке общественного транспорта в Козельске.
У женщины четверо детей, но она ими не занимается. Двое живут с бабушкой, двое – с отцом.
Деньги на содержание детей женщина не платит. Ее долг приближается к двум миллионам рублей.
По административной статье виновницу приговорили к 150 часам обязательных работ.
Если женщина не выплатит деньги, ее ждет уголовное преследование, сообщили 17 сентября судебные приставы.