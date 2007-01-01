Афиша Обнинск
Компания OSTEC: сила команды и внимание к каждому
Общество

Компания OSTEC: сила команды и внимание к каждому

17.09, 11:51
0 608
В сентябре состоялось традиционное награждение победителей премии «Работодатель года». В число лучших впервые вошло довольно молодое, но уже уверенно состоявшееся предприятие — завод OSTEC.

Эта награда для компании OSTEC — ​гораздо больше, чем просто элегантная статуэтка. Это прямое подтверждение главной философии предприятия, в основе которой всегда находится работник.

Компания создает высокотехнологичные решения для монтажа ответственной инфраструктуры. Продукция завода — ​кабельные лотки, короба и крепеж — ​является физическим основанием для множества объектов: от магистралей дата-­центров до систем жизнеобеспечения нефтяных платформ и даже космодрома.

Однако премия «Работодатель года» — ​прежде всего признание наиболее важной и прочной опоры предприятия — ​его сотрудников. Именно для них и усилиями каждого из них на заводе была создана среда, за которую проголосовали калужане при выборе победителя.

Что для компании OSTEC значит звание работодателя года? Это не просто громкий титул, а ежедневная системная работа, основанная на целом ряде ключевых принципов.

1. Комфорт и безопасность — ​основа всего

На предприятии исходят из того, что продуктивность начинается с уверенности в своем благополучии. Поэтому завод организовал для сотрудников бесплатные трансферы до работы и обратно, оснастил цеха современным оборудованием, полностью обеспечивает всех удобной современной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Для компании это не опция, а обязательный стандарт.

2. Сплоченность и ответственность

На предприятии целенаправленно создают пространство, где царит дух общности. Для этого на заводе обустроили удобные столовые зоны, всегда помнят о важных датах в жизни каждого сотрудника: ​поздравляют с днем рождения и трудовыми юбилеями с вручением подарков. Корпоративные праздники компании, будь то Новый год или День Победы, стали доброй традицией, которая укрепляет коллектив.

3. Справедливость и абсолютная прозрачность

В компании твердо уверены: вклад каждого должен быть оценен по достоинству. Предприятие предлагает конкурентоспособную зарплату и понятную систему премирования, где каждый видит, как его работа влияет на общий результат. Ежемесячно на заводе выбирают «Лучшего работника», чьи достижения отмечают грамотой и ценным подарком. Это способ компании сказать спасибо здесь и сейчас.

4. Инвестиции в развитие и здоровье

Компания OSTEC не просто нанимает персонал, а приглашает в команду единомышленников и растет вместе с ними. Для этого на предприятии работает система адаптации и наставничества, а карьерные возможности открыты для всех. После испытательного срока каждый сотрудник завода получает полис ДМС с широким покрытием, поскольку руководство компании считает здоровье команды общей ценностью.

— Эта победа принадлежит всем без исключения сотрудникам OSTEC, которые своим трудом, идеями и преданностью доказывают, что принципы компании работают, — ​отмечает директор по персоналу Марина Беликина. — ​Мы не просто производим продукцию, предприятие создает среду для роста, развития и ощущения настоящей командной принадлежности. Эта награда — ​доказательство, что завод на верном пути.

Компания благодарит сотрудников за доверие. Предприятие не намерено останавливаться и будет продолжать делать все, чтобы OSTEC оставался компанией, в которую хочется приходить каждое утро ,— ​местом, где растут не только технологии, но и люди.

г. Калуга, Грабцевское шоссе, 75

+7 (495) 662-53-18

www.ostec.ru

