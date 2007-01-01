Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Древнее поселение обнаружили в Калужской области
Общество

Древнее поселение обнаружили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.09, 10:35
0 1692
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В нашем регионе найден новый объект культурного наследия - памятник археологии «Селище Кременское 1» XIV–XVIII веков, расположенный в Медынском районе. Об этом 17 сентября сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия региона.

Территория памятника частично заросла лесом и имеет следы разграбления, вероятно, с использованием землеройной техники.

Первое упоминание о поселении датируется 1630 годом и зафиксировано в Межевой книге Боровского уезда. На плане конца XVIII века на этом месте отмечались церковь, кладбище, жилые и хозяйственные постройки, а также крупное гидротехническое сооружение.

При анализе находок особое внимание уделяется фрагментам чернолощеной керамики, характерной для позднего средневековья. В коллекции, собранной на месте, такие изделия представлены единично, без следов орнамента. Поскольку чернолощеная посуда была широко распространена в XVI–XVII веках, её незначительное количество говорит о невысокой интенсивности заселения в этот период. В то же время наличие мореной керамики и фрагментов горшков свидетельствует о продолжении жизнедеятельности на поселении в XVII–XVIII веках.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
5 оценили
60%
0%
20%
0%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5WU2lrNnVHU0NENWVwYlNUYndMQ1E9PSIsInZhbHVlIjoiMUdNS0tlTm14Z0ZiYW0zdHRJTFkrYnovM1VaeGQrRWoyUWZ2TzRDRlREYXdoOXhwd2VnVGJEekRuU3d6V3BneVpvR1pmUkJ4TUpKVCtWYUErSE5zeWUzdzBGZmc3emg5Tm5uWVQ4WDdMM2pRdTFNNFFaT2VObFpFVTJyRHlXd0N5cFBRUjVRL1VvN24wYXh4SmtjUzE4TXRIblBLeHBicEd4czJCSDNJL2IwUFd6UFZlcW5GUkgwQjJXUjZkRzhVcThicU5kLzEwaHA4YTZ3MEFNUnQ5YjlOR1k4WjFOeTVLTWJFY1ZSNU1aUE85QmJYRGcvYXZ5dUNIVXozdlZGMVNUN2VoS3NMcGZjMVZzMTg3ZnFlOUZ0bk1sd3BVUUkrOHUvMno4VnoxUUpFQzBpbGRTcWJTaHQ0QkdyT0xWQW4wUkU4QnNFV3FwbStlaDNyNkhSTms2TE9nZVBVaXdtVU1GUmpNL3RLMDFFNk00ZGIvR1IybmJWQ0tqdndsdXNBbURQZXdSbWFlanlpR2JNQVFwUUN6Sjluc1hWaHBac1A2cWQwTHlNSHZVNkFEaVJPNnVub2lEK0p6VHNxL25KaSIsIm1hYyI6IjY1NjFlYTg0YTY3OGZkM2MyM2I0OTkxZDIyNmNkNDJjODE1MDlkNGIxYjM5NDg4NjdlN2QxNzFiODdjYTAyMWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRUMi9xSlRmNFpMbld1dEhNU2dzd3c9PSIsInZhbHVlIjoiNlV2QWpvTm1YTFAvb0tDVnVBRy9tMWUveUlMSXgvVm9IalZnR3U5TXFpN1RwQzgvOFBzYkNRR3Y4dWhQNGdobU9IMzlEVFBNUTd1TmdYeUNXRDEvcGg3MkpqR2czTkdxR281VDZzV2dDUTkyeW9mZ3BIUW9BSWh2Z21zdDV6czh6c0RjS2hRejE4SnhIVFhTQzN6RFFUTDN3elYxUzNKcHQ5OTNhNUtTdG1KT21tRkw1ZFBva2hFcklVR2dJcUs4dHhiVDRGTDZ2K2NzcHducHU5SjAwS04wNGxjYWRSa1NSbHJDcWY3Y2JTeDYydTA2SUE2dUttNUdFK1U1U2RDczMrOHRoQlNwaDJPU21YNmF2UVN0b2ZveE5YK0Q3VnlXN0xCOU94bGIzczF3NkZhdWRmVyswY1RPUnR3WkJoTzI0THBub1NZTFZhd3hJNEwvWE03enFEaW1XdE5NYzA4SFFYa3E5MmxUYlRuZGlDbXByRWQ0b1Exdlg5czBhc3l1dzRpOUlUNHE0dk5PYW5JNTA2UkRUK3IrOG9kVTBqdjNId1dLaEMyUUFURHFMZkJUcTQrQ2w1elZLNEZSVkxNNnpoeVhFbVVhc0VmR2k1SjVmMzNlRDJ4YWt2M3VTV2o5dndXVmN2MGgwSTRGM0VsdlNUdmdiK0g5Y2diQW5SL2dxQXpmUnhKTXQ3WnZsS01FOVVPUE5JbHpkQldRM0IyMmpvaHh3dVA1Q1g2ODlhL3VURXpnSEd0S29TZ2hVb3A1KzU4ZlZLTkoxUEdRN21mdXMzRVZYc3piclcwajdERk1Rc21VdFNsZnNOUjJSNHZuOEJ3NGFPUHUrT0lySHdIcyIsIm1hYyI6ImQwM2MyZDBjOGJkOTM2NTJkZDEwM2VlNzJlNjFiNjE4MjZjNWM4MTlkOWFlN2NlZmUwYjU5MDllNjE0YzM3OTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+