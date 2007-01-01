Древнее поселение обнаружили в Калужской области

В нашем регионе найден новый объект культурного наследия - памятник археологии «Селище Кременское 1» XIV–XVIII веков, расположенный в Медынском районе. Об этом 17 сентября сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия региона.

Территория памятника частично заросла лесом и имеет следы разграбления, вероятно, с использованием землеройной техники.

Первое упоминание о поселении датируется 1630 годом и зафиксировано в Межевой книге Боровского уезда. На плане конца XVIII века на этом месте отмечались церковь, кладбище, жилые и хозяйственные постройки, а также крупное гидротехническое сооружение.

При анализе находок особое внимание уделяется фрагментам чернолощеной керамики, характерной для позднего средневековья. В коллекции, собранной на месте, такие изделия представлены единично, без следов орнамента. Поскольку чернолощеная посуда была широко распространена в XVI–XVII веках, её незначительное количество говорит о невысокой интенсивности заселения в этот период. В то же время наличие мореной керамики и фрагментов горшков свидетельствует о продолжении жизнедеятельности на поселении в XVII–XVIII веках.