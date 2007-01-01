35-й Механический завод: стабильность, развитие и достойное вознаграждение

Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод» стало лауреатом премии «Работодатель года-2025».

Калужское предприятие зарекомендовало себя как надёжный партнёр для сотрудников — ​здесь обеспечивают уверенность в завтрашнем дне, поддержку на всех этапах карьеры, перспективы роста и высокую оплату труда.

Ключевой игрок в энергетической отрасли

Предприятие вносит значительный вклад в развитие топливно-­энергетического сектора страны. Продукция завода востребована у крупнейших отечественных компаний.

Одним из главных партнёров остаётся ПАО «Газпром». Завод участвует в реализации масштабных проектов: ​«Сила Сибири» и перспективного «Сила Сибири 2», а также сотрудничает с ОАО «Арктикгаз».

За годы работы предприятие реализовало сотни проектов, разработало десятки новых образцов техники для нефтегазовой отрасли. В 2011 году был совершён технологический прорыв: полная модернизация цеха и запуск производства сосудов высокого давления.

Территория завода — ​14 гектаров — ​позволяет размещать современное оборудование. На площадке уже функционируют 7 производственных корпусов, что обеспечивает масштабное и гибкое производство.

Непрерывное развитие внутри коллектива

Помимо участия в ключевых отраслевых проектах предприятие активно совершенствует внутренние процессы, повышая квалификацию сотрудников и оптимизируя рабочие условия.

Завод делает ставку на молодые кадры: регулярно принимает на работу выпускников, помогая им освоить профессию и участвовать в решении задач федерального масштаба. Работникам предоставляют бесплатное питание, транспорт до места работы, спецодежду и комфортные условия труда — ​всё это создаёт благоприятную атмосферу.

В числе главных преимуществ предприятия — ​востребованность продукции и сильная команда. Здесь трудятся высококлассные специалисты, чей профессионализм формирует успех компании.

Каждый вклад важен

Руководство подчёркивает: успех зависит от слаженной работы на всех этапах. Об этом всегда напоминает генеральный директор Андрей КАТКОВ. Неважно, чем занимается сотрудник: ​разрабатывает чертежи, обеспечивает поставки или поддерживает порядок на производстве — ​каждый вносит значимый вклад.

Для повышения эффективности внедрены программы бережливого производства, направленные на оптимизацию процессов и рациональное использование ресурсов. Особое внимание уделяется обратной связи: сотрудники активно участвуют в улучшении рабочих процессов, что повышает вовлечённость и мотивацию. Люди чувствуют свою значимость: ​они не просто исполнители, а неотъемлемая часть большой команды.

Инновации и кадровая политика

Предприятие создаёт продукцию на основе собственных конструкторских решений, что обеспечивает стабильный спрос и конкурентоспособность.

В последние годы внедрена новая система оплаты труда: руководители оценивают вклад каждого сотрудника, что позволяет более точно учитывать результативность. Применяется дифференцированный подход к тарификации, есть возможность роста оклада при стабильно высоких показателях.

Открыты пути для вертикального роста — ​при желании и готовности брать на себя больше ответственности сотрудники могут повышать квалификацию и переходить на новые позиции. Дополнительно предусмотрены единовременные выплаты за стаж работы: ​5, 10 и 15 лет.

Служба персонала активно занимается адаптацией и обучением. Особое внимание уделяется подготовке универсальных специалистов — ​такие кадры высоко ценят, а их доход сопоставим с уровнем узкопрофильных экспертов.

Г. Калуга, ул. Тульская, 128.

Отдел персонала: 8 (4842) 719-883, 719-884.

http://mz35.ru/