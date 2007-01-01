Шапша поздравил калужан с 82-ой годовщиной освобождения Калужской области

Она отмечается 17 сентября.

Глава региона отметил, что в этот день вспоминают тяжёлые страницы истории - 715 дней и ночей территория области находилась под оккупацией, что стало суровым испытанием для её жителей. За это время погибли сотни тысяч людей, были уничтожены деревни и города, разграблено хозяйство.

Шапша подчеркнул, что, несмотря на невероятные трудности, предки сумели выстоять, не сломались перед врагом и мужественно преодолели все горести и лишения. Он выразил глубокую благодарность воинам, партизанам и участникам подполья, самоотверженно сражавшимся за родную землю, освобождавшим её ценой огромных потерь.

Глава региона заявил, что вечная слава героям - долг памяти каждого поколения. Он призвал беречь светлую память о подвиге предков, защищать Родину, продолжая их дело добрыми делами, ответственным трудом, любовью к малой родине и России.