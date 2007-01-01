В Калуге подведены итоги областного конкурса «Юннат - 2025»

Ученики аграрных классов Некрасовской школы Тарусского района стали победителями в номинации «Полеводство» на конкурсе «Юннат - 2025». Об этом сообщил 16 сентября глава администрации района Михаил Голубев.

В течение лета школьники вырастили богатый урожай овощей, включая физалис, а также провели исследовательскую работу с картофелем сорта «Успех»: из девяти посаженных семян им удалось получить 1,051 кг клубней. Этот материал был представлен как семенной для дальнейшего изучения.

На региональную выставку-ярмарку, прошедшую в одном из филиалов аграрной академии им. Тимирязевa, ребята привезли продукты собственного производства - кашу из полбы и печенье из муки голозерной пшеницы. Особое внимание жюри привлёк их проект «Первородные зерновые культуры», посвящённый древним сортам злаков.

В планах юных аграриев на текущий учебный год - проведение экспериментов по выращиванию шампиньонов. Практическую и методическую поддержку ученикам оказывает учитель биологии Людмила Штанникова. Исследования проводятся в современных лабораториях «Точек роста», созданных в рамках национального проекта «Образование». С 2025 года реализация таких инициатив продолжается в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».