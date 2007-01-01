Шапша потребовал от коммунальщиков улучшить надежность водоснабжения в регионе

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о необходимости повышения надёжности систем водоснабжения в регионе. В ближайшее время в селе Кумовское Бабынинского района будет установлена новая модульная станция очистки воды - уже третья сотня таких объектов, которые за последние семь лет построены силами «Калугаоблводоканала».

Решение о строительстве станции было принято после обращений жителей на личном приёме, где они пожаловались на качество питьевой воды. Подобные вопросы, как отметил глава региона, остаются одними из самых частых среди обращений калужан. В 2025 году на реализацию программы «Чистая вода» из областного бюджета выделено свыше 150 миллионов рублей.

Шапша потребовал от коммунальных служб усилить работу по обеспечению стабильного водоснабжения, в том числе за счёт внедрения современной техники и оборудования для диагностики сетей и оперативного устранения аварий. Он подчеркнул, что имеющегося уровня оснащения недостаточно, и поручил профильным ведомствам подготовить предложения по обновлению парка специализированной техники, поскольку откладывать решение вопроса нельзя.

Также губернатор сообщил, что благодаря совместным усилиям и поддержке со стороны федерального центра водоснабжение удалось улучшить более чем для 90% жителей Калужской области.