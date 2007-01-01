Афиша Обнинск
95 987 калужан сделали прививку от гриппа
Общество

95 987 калужан сделали прививку от гриппа

Дмитрий Ивьев
16.09, 16:33
Такие данные во вторник, 16 сентября, назвали в министерстве здравоохранения Калужской области.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства, а также в передвижных пунктах.

В Калуге мобильный комплекс будет находиться у здания арбитражного суда (Кирова, 4) в четверг и пятницу с 9:00 до 14:00.

- Дети, посещающие детские сады и школы, будут вакцинироваться в образовательных организациях в плановом порядке, - пояснили в Минздраве. - Для вакцинации в поликлиниках детей пригласят участковые медсестры. Для иммунизации взрослых доступны препараты «Совигрипп», «Флю М», а для детей «Ультрикс Квадри».

область
