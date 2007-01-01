Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша заверил предпринимателей, что формат постоянных встреч сохранится
Общество

Владислав Шапша заверил предпринимателей, что формат постоянных встреч сохранится

Дмитрий Ивьев
16.09, 14:55
0 367
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 16 сентября сообщил, что формат постоянных встреч с представителями бизнеса будет не только сохранён, но и расширен. По его словам, для него важно получать обратную связь от предпринимательского сообщества. В частности, на последней встрече он отметил положительный эффект от решения о докапитализации Фонда развития промышленности региона.

Глава региона подчеркнул, что такие диалоговые площадки, как и встречи с трудовыми коллективами, позволяют чувствовать настроение людей и всегда приносят практические результаты. Он также рассказал о деталях своей рабочей поездки в Китай, где обсуждалось сотрудничество Калужской области с китайскими партнёрами по проектам Думиничского цементного завода и строительства парка строительных материалов.

Шапша сообщил, что заверил участников встречи в сохранении регулярного формата взаимодействия и поручил усилить информационный обмен между бизнесом и контрольно-надзорными органами - это должно помочь компаниям избегать ошибок, ведущих к штрафным санкциям. Кроме того, он поддержал инициативу проведения в Торгово-промышленной палате мероприятий в новом формате - «Час министра», что позволит предпринимателям напрямую задавать узкоспециализированные вопросы профильным руководителям. Глава региона выразил уверенность, что коллеги активно включатся в этот процесс.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJJSWU5djVTbHM4bGxtYUZyUHJDVWc9PSIsInZhbHVlIjoia0NROEltS3I1bHU3d3ppeWtRWW1GcXdISDN2VWFZWEtmN0dvdWRmNm5oTnhtMzFHZjRxOStkVmdYUzN4dnNDbHFWQlhhRk53WFEzU2lnaHhuTDJ0Z2hRS3BDWFJrK1NtMHFPK0hkWTN1VnB5bXg5VUs4YmcxSW81YTZGdVlUaWMwUEx4VUdzR2d4ZHpVTmNvT0JUS3VjSEtkeElycGo4ZGIrN3JTNFhvQk54K09jYlZPUHJXNTJ4MGRubnVwOG5QajArc0V5NnpwYjBIQ1VTNjV5R3BNWUJOMWFrQVhhSzZJU2Q5T3ZxcFJmN1ZrcS85WFVXYTVsbGxGb3RMZklHUmxCdnV3eSszUnhZMWNRNThEOHhiMmkraThtYjBIUVVQU0dHdG5JZjRzUlp0Y2hIdjBocldDOUtQK01ybG5pL1ZsVjIrR1Q5QjF5ckxCamVneE5zU1lPZUdUY21qNnJpa214VU1sY3FUVVZ1bnZSdnRZVFhKWS9TMENmT3RRUlZyYXowS3BvVEhuWFRRcTE1cENUNTN2b1JIc3IycnNyalpRVllOcGZ6b1FvWHA3MWVaK1ZibTIxblZmQ1BYNTdoNyIsIm1hYyI6IjVmOTg0M2QxMDQ4M2M2NDM5Mjc0MmYyNzk5MGI4M2E2MTIyYmNlMWJkOGNiNzE2NWNiMTE4OWRjNjMwYTkzMGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlKNVdFNEhkNVJ6bnBWQUVrQ3Flb3c9PSIsInZhbHVlIjoiWmNhNUNMWFdWSitkK0ZDRjlwRTF6M1ZncENNVFU1MU1sRC95amZ3UlZEU1dqNENkZVV2OW9nR2dvd0VJUDJHZUZEUjdING1UL2l5OGdUV2RxTDc4TlNTNlltRzQ5aFhSRHlqa0E5eVF1VWtoRGlKTVhMOEw0akY2NXlPRUYrRUFZeUY3b1JkSVJMaG5lS3ZLZGtpTk5MRUl2a2ZFd1pTd0tka0N2TW40RXBLMFFmeGFnWGFWTGhQZ052emNHUmliNGVFUldRY1ZMRG1jUXFVb0t1ZU9KcVgybUNQdUlhbStUNGZYeW1TR2Q5Rlo3M2UwejlNWGlWbnFtREF5Yi9ubk5nUUZ3UDRmRUl6ZjAxRzEyVXFNenZwdXhmMURBUjNiS2FXZCs5OVhsZ3J1YWMvZ25NcS9WOGU3NUZhUitDZDdUUE96ZGJZbDNRSWpkUXRIbnZ4ZUNQblhWTXA0L08wVmpRQ2JxWW1MVE4rblBPT3p6Q0xTSTlIbVRwTkFmbTl1SE41OWY2cS9XWTFoNlJ6RnRtS0d4N2gzR2UzdmJoblRScEFadnh3dG5hVWg0NVVKaEp5ekYwNUY0NjlKUTBPMjBGUHhaUFJnd2pVaTAvSFJXT2Z2UXdmUFZtZE5VSEs3SXR0cGZxZDVQY01laE5rbXpIdE5PNVR2bTZjWW5yMzA4NjF2ZGRNbldmSDhaQW5kS1hZVmRrQno4RHh3dVFGYzIrZGh5RGR1c1hHa2tCdEt2Zm5JbGJ6Y1BXRCtCR1VaWUszaUp4UlcwR2E1M0NnWjdLSnJTK2ZDOWZEUFIwRVp1RzI3R0RySnhYTGhuamxtOFlJdHRldjFvNmZxcHpGTiIsIm1hYyI6Ijk3MzQyN2Q0YThiNjAyOTU2ZGU3MzU0OGNmZDQ5Njg0YzgxMTczMDQ5ZjY1NGNmZTFiZGM1Yzk3ZGMzNGRjYTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+