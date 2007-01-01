Владислав Шапша заверил предпринимателей, что формат постоянных встреч сохранится

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 16 сентября сообщил, что формат постоянных встреч с представителями бизнеса будет не только сохранён, но и расширен. По его словам, для него важно получать обратную связь от предпринимательского сообщества. В частности, на последней встрече он отметил положительный эффект от решения о докапитализации Фонда развития промышленности региона.

Глава региона подчеркнул, что такие диалоговые площадки, как и встречи с трудовыми коллективами, позволяют чувствовать настроение людей и всегда приносят практические результаты. Он также рассказал о деталях своей рабочей поездки в Китай, где обсуждалось сотрудничество Калужской области с китайскими партнёрами по проектам Думиничского цементного завода и строительства парка строительных материалов.

Шапша сообщил, что заверил участников встречи в сохранении регулярного формата взаимодействия и поручил усилить информационный обмен между бизнесом и контрольно-надзорными органами - это должно помочь компаниям избегать ошибок, ведущих к штрафным санкциям. Кроме того, он поддержал инициативу проведения в Торгово-промышленной палате мероприятий в новом формате - «Час министра», что позволит предпринимателям напрямую задавать узкоспециализированные вопросы профильным руководителям. Глава региона выразил уверенность, что коллеги активно включатся в этот процесс.