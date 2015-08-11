Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Сбер профинансировал мукомольное производство в Калужской области
Новость дня Общество

Сбер профинансировал мукомольное производство в Калужской области

16.09, 15:32
0 501
Калужское отделение Сбербанка предоставило финансирование в размере 80 млн рублей компании ООО «ЭЛИТМУКА».

Предприятие, расположенное в Козельском районе, специализируется на производстве продуктов мукомольной и крупяной промышленности. При поддержке Сбера компания модернизирует производственные мощности, что позволит увеличить объёмы выпуска и расширить ассортимент. К 2026 году предприятие планирует нарастить поставки продукции до 75 тысяч тонн в год – это на 3,4% больше по сравнению с 2024 годом.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Поддержка малого и среднего бизнеса — один из ключевых приоритетов Сбера. Финансирование модернизации «ЭЛИТМУКИ» — это инвестиция не только в компанию, но и в развитие всего агропромышленного комплекса области. Мы укрепляем продовольственную безопасность и создаём импульс для роста смежных отраслей. Видя большой потенциал местных производителей, мы продолжаем расширять для МСП доступ к кредитным ресурсам».

Вячеслав Горизонтов, директор ООО «ЭЛИТМУКА»:

«При поддержке Сбера наша компания сможет нарастить объёмы производства, расширить ассортимент и запустить новые линии. Дополнительные оборотные средства дадут мощный импульс развитию сельского хозяйства региона. Мы настроены на долгосрочное сотрудничество со Сбером».

Подобрать подходящую программу кредитования и актуальные нефинансовые сервисы можно онлайн на сайте банка.

Реклама. ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка:www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. erid: 2VfnxvLSWBr
