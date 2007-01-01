Афиша Обнинск
Калужанка вошла в пятерку сильнейших швей России
Общество

Калужанка вошла в пятерку сильнейших швей России

Дмитрий Ивьев
16.09, 13:13
0 346
16 сентября пресс-служба Правительства Калужской области сообщила, что сотрудница одного из предприятий региона приняла участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Соревнования прошли в Нижнем Новгороде и собрали 19 финалистов со всей страны. Участникам предстояло пройти теоретическое тестирование и выполнить практические задания на современном оборудовании, продемонстрировав владение технологиями пошива, точность работы и знание норм безопасности.

Портной-лаборант Елена Тихонова из Калуги показала высокие результаты и по итогам конкурса вошла в число пяти лучших специалистов в номинации «Швейное производство».

калужская область
