Средняя зарплата в Калужской области превысит 100 тысяч рублей

Такие параметры заложены в прогнозе социально-экономического развития региона до 2028 года. Документ на заседании правительства представила и.о. министра экономического развития и промышленности Анна Королёва.

Прогноз разработали в двух сценарных вариантах развития - базовом и целевом. Для формирования бюджета выбрали базовый сценарий.

Прогнозируется, что в следующем году среднемесячная зарплата в Калужской области превысит 94 тысячи рублей. Реальная заработная плата с учетом инфляции вырастет на 3% по сравнению с 2025-м.

А к 2028 году средняя зарплата должна вырасти на 26,7% по сравнению с тем, что есть сейчас. Ее уровень превысит 100 тысяч рублей.

При этом ожидается, что реальные доходы каждый год будут увеличиваться в среднем на 3%.