Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Средняя зарплата в Калужской области превысит 100 тысяч рублей
Новость дня Общество

Средняя зарплата в Калужской области превысит 100 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
16.09, 14:06
1 563
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Такие параметры заложены в прогнозе социально-экономического развития региона до 2028 года. Документ на заседании правительства представила и.о. министра экономического развития и промышленности Анна Королёва.

Прогноз разработали в двух сценарных вариантах развития - базовом и целевом. Для формирования бюджета выбрали базовый сценарий.

Прогнозируется, что в следующем году среднемесячная зарплата в Калужской области превысит 94 тысячи рублей. Реальная заработная плата с учетом инфляции вырастет на 3% по сравнению с 2025-м.

А к 2028 году средняя зарплата должна вырасти на 26,7% по сравнению с тем, что есть сейчас. Ее уровень превысит 100 тысяч рублей.

При этом ожидается, что реальные доходы каждый год будут увеличиваться в среднем на 3%.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
16 оценили
25%
0%
25%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVnTHZUQytSZ3NXWFFrOUM3QXN1Nmc9PSIsInZhbHVlIjoiTGpRL09sNXp0ckY5OEY0WDlzTFNUWE0yNlpNTUU0Y290Y1RzZ3puZTNhakt4OHNlb0JtK2ZSanJGRU1RNGVXOTYzelN6d1hRRWZSRTFIOC9QMUtVYmpQeGxNMXZKcnowaXJVMTNXRC9hZjh0b3NyekFYaHFEbXBKV09nV1ZwWXZIRVBUQUs5MmZ1cjVRTlRERVdQVURVK01WQ3NKVXl1VGQ5WGptMUREUkJVdkJteE9aQkRvQnh2MlNtVGRpSXNhTzZVZjFLM3V4MEpHMnhyVW50NllyeWxmSm92T1VDaWdqdGF5N2JSUFF3L2p5SjJxWElxSEYwV3lMa1hsWHNWdk9wNFByNEY3SjVyNisxeE5iMHUxUFNrK1puSVVSTXhMWngrSDIxZTRGbTg5N3dIWTJobmt5bzY5cXpWZFpaUE9JcEZUSml4cUx4NzNGUzVIS0Vla3hPT0syQmd1UzEvYmQwOVdnaFF0Ty8rcHd6aFNxM3ZNTXNFZVlBalRtOU5icDcwajlGSHoySDZoc05nYWdpQ0ZIeVBrL1BhRkp1bWdYKzlnUkpKSUxzbTAvVU45a2xYZHJyVnRiTDh1VEZZUyIsIm1hYyI6IjgyMjJhZmI5OGY4ODA2ZWQ1Mjc1YjYwODNiYWQwMDFlZWVmZTczODcyNTU5MTE5YzMwZGYxZGUyMGI1ZTE2ODIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhaTUtqcnRoSWh0RXN6RGdYdmNocFE9PSIsInZhbHVlIjoiZkVvMnk1RjY5V0phNldvbzJCS05UUnhBWm1vVTNZYnBRT043ZTZycE9TdTVKUW1ZbUcvSXFFZUNrNDFFaHI1SGlET3dPcUZUakNPWlQwbDRzTTNTNGFhb3dDNmRuOThGSVRTQk1kanNtK0srUEg1OVZ0R3RvWjZUSTZLRzZ4aEVPejJSSVVoRXl1T3NyZTVKTVBiUmVxMEtaM0RiQnZ4alJpQ3ZqSFlNZndOVENNUEhiaGRKYlZuT1ovUWNnMlZvWTl6dTNJOW1HdHc1TXlhbXoyYndUQkh5WVdJY05jVU5HM0lBbCt2SFVUcUk4TGpvQmsxeXpjUm5ZQ1J6TUR6WWVFZldVU0pXbHo3ZnhlYlFiVytJelhOTHZaV2c1cVZHaEY0aCtkRVl0SExzVUxhNnVIRGFGR3d0NjlrWk81UGdveGFWK0hvZnJZVXhRZWRnT0xxS21EOHh0SHA0QlJ6R3Zlb1Z4MHR1Tll0Z3k3b1pzNE1NM0lDdXRla0h3SzJ1V0tNQXkxc2pyaHFtQWc1Q3ZOaWdMQnExNWlTSkVYcXJ3cnNJOGFsejBncjhJcDZvbk5RUXZnWldCdXJZMFZmcEVaUkh2WW1DaVBvNlQwcXF1c3JZMlFCTXZieEJQVWt2aUl2V1FTc3dKOWRpK2hXVXVEMG5JSVFJekx2VUZKL3BjR0I4ekZzY3FkTU5WUDFqdTUzVk1sMXVyeVBJWEEySkV5eXRlMUxkU1JaellWL0M5L3IrUlNwdXFkMGtmb2NzdEg0L1N1dFRlOXFSNWtBUU52N2FxRm40TkFOUFRoK3hlbE9YbFRHVEU4Wk5pNmQrZVhNMlFyQlpNVHJKRlhyTyIsIm1hYyI6ImYzODNmMzhlZmI4NTIyYWIxYzU4YmRkNTRiNzFhNWVlMTIyOTFlMTI3NTYwNWYxNjcyNmQ4MzIwNjQ1MDQyMTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+